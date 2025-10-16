Barbie Ferreira, actriz de Euphoria, comparte IMPRESIONANTE cambio físico: ¿qué le pasó?

La actriz Barbie Ferreira, conocida por interpretar a Kat en Euphoria, volvió a ser el centro de atención tras sorprender al mundo con un impresionante cambio físico durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Ferreira, quien actualmente tiene 28 años, fue captada primero en el vestidor con una bata corta de seda en tonos rosa pálido y blanco, combinada con pantuflas de felpa del mismo estampado. Con el cabello recogido y rulos en la parte superior, lista para deslumbrar en el evento.

Estas imágenes de ella preparándose para el show rápidamente se viralizaron, generando una ola de comentarios sobre su nuevo aspecto. Pero eso no es todo, porque el momento más impresionante fue cuando modeló en la pasarela, llevándose el aplauso de todo el público.

Barbie Ferreira divide opiniones en redes sociales

Como siempre, los internautas no pudieron evitar los comentarios en torno a su cambio físico. Mientras muchos seguidores decidieron apoyarla firmemente, pero como siempre, hay quienes se centraron en especular sobre si la actriz habría utilizado Ozempic, un medicamento que ha ganado popularidad, sobre todo entre las celebridades, por lo altamente efectivo que es en la pérdida de peso.

Crédito: Barbie FerreiraIG | @barbieferreira

Aunque Ferreira no ha confirmado estos rumores, se puede intuir que su transformación se relaciona con el crecimiento personal por el que atraviesa. “Aprendí a no definirme por cómo me ven los demás”, confesó recientemente en una entrevista con The Cut.

Una nueva etapa para la actriz de Euphoria

Desde su salida de Euphoria, la actriz ha hablado abiertamente sobre la presión mediática que vivió en la serie y cómo aprendió a aceptarse y priorizar su bienestar. Ahora, con una presencia más madura y centrada, Barbie Ferreira demuestra que la verdadera transformación va más allá del físico.

No importa si bajó de peso, lo que realmente impresiona y se celebra fue la enorme seguridad con la que modelo en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, convirtiéndose en una representante de empoderamiento femenino.

