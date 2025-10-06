CONFIRMADO: Ha muerto Ernie, el pollo de Padre de Familia

La temporada 1 de Padre de Familia nos presentó a Ernie, un pollo gigante quien no se llevaba para nada bien con Peter Griffin, con quien de hecho tuvo diferentes enfrentamientos a lo largo de más de 20 temporadas, sin embargo Alec Sulkin ha confirmado que la aparición de Ernie en la temporada 23 fue la última que veremos de ese enorme pollo en la caricatura, confirmando su muerte.

En caricaturas como Los Simpson o Padre de Familia sabemos que existen diferentes “muertes” en varios de los episodios que nos muestran, algunas se convierten en canon, otras no. Pero la muerte canónica de Ernie el pollo se pudo ver en la temporada 23, capítulo 5: “El pollo o la Meg-allina”, en donde Meg Griffin comienza a salir con el hijo de Ernie, Nugget, pero el pollo gigante le da un ultimátum a Meg, y le dice que si quiere ser bienvenida a la familia debe escoger entre Nugget o su padre Peter.

Las cosas no salen como Ernie tenía planeado, Meg no toma nada bien esa noticia y se da cuenta de que Ernie es bastante malo, por lo que termina decapitándolo. Este episodio dejó a muchos con la incógnita de si volveríamos a ver a Ernie en la temporada 24.

El medio TV Line tuvo una entrevista exclusiva con Alec Sulkin, el guionista de Padre de Familia, a quien le preguntaron respecto a la muerte Ernie a manos de Meg, y esto fue lo que dijo: “Creo que el pollo ha desaparecido por completo. Sinceramente, creo que sacamos tantas escenas geniales de la pelea del pollo gigante con Peter que se volvieron difíciles de superar. Es mucho pedirle a nuestro equipo de producción, y puede que hayamos sacado lo mejor de ese personaje...”, confirmando así la muerte de Ernie.

Padre de Familia: ¿cuántas temporadas tendrá la serie?

La temporada 24 de Padre de Familia salió en octubre del 2025 a través de Hulu, pero la serie ha sido renovada prometiendo temporadas hasta el año 2028-2029. Padre de Familia está disponible a nivel internacional en Disney+.