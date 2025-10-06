Muere actriz de ‘The Big Bang Theory": esto es lo que se sabe

Reconocida actriz, destacada por tener múltiples participaciones en el mundo de la televisión, resaltando su actuación en ‘The Big Bang Theory’. Lamentablemente, se anunció su muerte, una noticia que ha conmocionado al público por la repentina noticia, provocando un sin fin de comentarios de condolencias para los familiares de la celebridad.

Su fallecimiento ocurrió el 3 de octubre, pero sigue siendo un hecho que ha dejado atónito al público. A continuación, te hablaremos un poco sobre la artista y la información que se sabe de su muerte, así que no te pierdas los detalles.

¿Quién es Kimberly Hébert?

Kimberly Hébert era una reconocida actriz de Estados Unidos que nació el 7 de diciembre de 1972. Desde el inicio de su carrera, se destacó por ser apasionada en la actuación. Dentro de su historia se sabe que inició en el teatro, para después obtener el papel de la Dra. Belinda Brown en la serie de Vice Principals.

Desde ese momento tuvo la oportunidad de salir en varias series de televisión, películas o usando su voz para hacer doblaje de personajes. Dentro de su carrera se destacan las siguientes series:

Carol y el fin del mundo

Kevin (Probably) Saves the World

A dos metros de ti

Better Call Saul

The Big Bang Theory

Miss Virginia

Su trabajo actoral es muy amplio. Lamentablemente, se dio a conocer que el 3 de octubre falleció, anuncio que confirmó su exesposo, Chester Gregory, provocando una gran conmoción entre los usuarios que la vieron trabajar en las televisiones.

¿De qué murió Kimberly Hébert?

Aunque el exesposo de Kimberly Hébert fue la encargada de anunciar su lamentable muerte, ni él ni la familia de la reconocida actriz, han dado declaraciones al respecto. Optando por mantener la información de su fallecimiento con discreción.

Sin embargo, la ex pareja de la artista que apareció en ‘The Big Bang Theory’, con quien tuvo un hijo, se despidió en una emotiva publicación de Instagram, explicando que la muerte de la actriz fue una noticia terrible, debido a que ella era una gran persona que le dejó importantes lecciones de vida.