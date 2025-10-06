ÚLTIMA HORA: Revelan FECHA DE ESTRENO de “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva precuela de “Juego de Tronos”

Es oficial: “El Caballero de los Siete Reinos” tiene fecha de estreno programada para enero de 2026. Así lo anunció un póster oficial publicado en las cuentas oficiales de HBO en redes sociales. A continuación, te contamos toda la información que se ha revelado del nuevo spin-off de “Game Of Thrones”.

De qué se tratará “El Caballero de los Siete Reinos”

“A Knight of the Seven Kingdoms” se basa en los “Cuentos de Dunk y Egg”, novelas de fantasía que ocurren en el mismo universo de “Game of Thrones” y fueron escritas por George R. R. Martin. Relatan las aventuras de “Ser Duncan El Alto” y su escudero, “Aegon”.

En el primer póster oficial ya podemos ver a nuestros personajes principales: un niño con la cabeza rapada y un caballero altísimo. “Dunk” se convertirá eventualmente en el primer “Lord Comandante” de la “Guardia de la Noche”, mientras “Egg” será “Aegon V”.

Los acontecimientos de la serie ocurren aproximadamente 90 años antes de lo que vimos en “Juego de Tronos” y después de lo que estamos viendo en “La Casa del Dragón” (actualmente se prepara su tercera temporada).

Hay 3 novelas de los “Cuentos de Dunk y Egg”, pero todavía no se aclara si todo se condensará en una sola temporada de la serie o si habrá tres temporadas.

Cuándo estrena “El Caballero de los Siete Reinos”

Hasta ahora solo sabemos el mes, pero es completamente oficial que el próximo enero tendremos el estreno de una nueva precuela de “Game of Thrones”. Antes de este lunes 6 de octubre, solo sabíamos que la serie llegaría a principios de 2026. Sin embargo, a partir de este día seguiremos recibiendo actualizaciones mediante las redes sociales oficiales de HBO. Y, ¿quizá un trailer próximamente?

Este mismo fin de semana habrá un panel dedicado a la nueva serie en la Comic-Con de Nueva York.

Una gran diferencia con “Game of Thrones”

Algo que vamos a extrañar mucho en “El Caballero de los Siete Reinos” es la compleja secuencia de créditos iniciales con la música que se ha vuelto icónica en “Juego de Tronos” y “La Casa del Dragón”, pues se ha confirmado que esta serie no la tendrá.

Quiénes actuarán en “A Knight of the Seven Kingdoms”

Peter Claffey ("Vikingos: Valhalla") y Dexter Sol Ansell interpretarán los papeles principales. También participan Finn Bennett ("Warfare") y Henry Ashton ("Asesinato para principiantes").