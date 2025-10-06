“Aliens vs Avengers”: el crossover más inesperado que enfrenta a los héroes de Marvel con los xenomorfos

Pocas cosas emocionan a los fans como los crossovers y en esta ocasión Marvel enfrenta a los superhéroes a la pelea más loca de sus vidas en “Aliens vs Avengers”. La historia nos sitúa en un futuro alternativo donde los Vengadores no pudieron evitar una invasión de xenomorfos. Los pocos héroes que sobreviven viven en la única ciudad que quedó tras dicha invasión. Envejecidos, derrotados y tratando de resistir al enemigo más implacable que han enfrentado jamás.

Aliens vs Avengers: cuando el horror y los superhéroes se cruzan

A diferencia de otros crossovers, Jonathan Hickman logra ir más allá: explora lo que ocurre cuando la biología letal de los xenomorfos choca con la mitología heroica de Marvel. El resultado es una historia cargada de tensión, desesperanza y sacrificio.

Una historia de supervivencia, no de victoria

Este cómic rompe con algo muy importante: la fórmula tradicional del “final feliz”. Hickman deja claro que este crossover no se trata de salvar el día, sino de sobrevivir. La narrativa es intensa, llena de giros, muertes impactantes y momentos que harán sufrir a los lectores.

Sin embargo, algo fundamental que debes tomar en cuenta es que la historia exige que el lector conozca un poco de ambos universos —el de Marvel y el de Alien— para así poder disfrutarla al máximo. Algunos personajes apenas aparecen antes de morir, y la conclusión deja a muchos la sensación de que esto es solo el comienzo de algo más grande.

Alien vs. Captain America #1 cover by me.

- InHyuk Lee Variant

• Release Date: Nov 5, 2025

Can Captain America defeat the aliens?🤔 pic.twitter.com/uh0v2Nwc9U — InHyuk Lee (@inhyuklee) October 1, 2025

Un arte visual que te deja sin aliento

Algo que llama mucho la atención en este cómic es el arte de Esad Ribić, pues es, sin duda, uno de los puntos más fuertes. Su estilo pictórico le da una profundidad cinematográfica al cómic, mientras que el color de Ive Svorcina aporta una atmósfera sombría y claustrofóbica digna de Alien.

El resultado: una experiencia visual brutal que equilibra el horror y lo impactante que llegan a ser los héroes de Marvel de una forma en la que pocos lo consiguen.

¿Lo vas a leer?

