One Punch-Man Temporada 3: ¿Cuándo y a qué hora se estrena? ¿Se podrá ver en México?

La tercera temporada de One Punch-Man promete ser una de las mejores del anime, pues se prevé que se presenten nuevos antagonistas y aliados, aumentando las dinámicas de combate y ampliando el universo del anime.

Previo a la llegada de la tercera temporada de One Punch-Man, el próximo domingo 5 de octubre se estrenará, en Japón, un especial que resume los eventos ocurridos durante la segunda temporada, pero será hasta el día 12 de dicho mes cuando los nuevos capítulos salgan a la luz a través de Netflix.

La tercera temporada se centrará en el Arco de la Asociación de Monstruos, uno de los más intensos del manga. Tras los eventos previos, la Asociación de Héroes organiza un asalto a gran escala contra la base de los monstruos, donde mantienen a un rehén importante.

Entre los protagonistas destacan los héroes de clase S, quienes enfrentan enemigos cada vez más letales en combates que pondrán a prueba sus habilidades y determinación. Mientras tanto, Garou, conocido como el “héroe cazador” o “monstruo humano”, evoluciona dentro del escondite enemigo, llevándose la atención de ambos bandos.

Esta es la banda encargada del opening de la nueva temporada de One Punch-Man

El estreno de una nueva temporada de anime es complejo, pues los fans no solo esperan con ansias ver a sus personajes favoritos una vez más, sino que también quieren un opening glorioso.

El legendario grupo JAM Project vuelve para ponerle música a la introducción de Saitama y compañía, esta vez acompañado por la fuerza y el poder que transmite el popular grupo BABYMETAL quienes estarán como artistas invitados.

La canción llevará por título “Get No Satisfied!”, un tema que, según los intérpretes, busca transmitir el espíritu callejero, desenfadado y poderoso de la obra en esta nueva temporada. Muchos fans están emocionados por esta noticia, ya que estos grupos son la promesa dealgo grandiosoque está por venir.

