Cines en México lanzan una palomera de Volver al Futuro que todo fan va a querer

Para celebrar los 40 años de Volver al Futuro, la cinta dirigida por Robert Zemeckis regresará a los cines de México este 23 de octubre de 2025. Esto resulta bastante emocionante, pues es una cinta que ha cautivado a varias generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar esta gran película en la pantalla grande. Lo mejor de todo, es que podrás conmemorar este gran día con una palomera única que no podrá faltar en tu colección.

La preventa ya está disponible en distintas cadenas, así que si eres fan de esta joya cinematográfica, no dudes en apartar tu boleto y la palomera antes de que se agoten.

Volver al futuro: Así es la palomera coleccionable inspirada en el DeLorean por su 40 aniversario

Cuando eres fan de una saga tan grande y emblemática como Volver al Futuro, no solo ver la película en la pantalla grande se vuelve relevante, también lo hacen los artículos de colección como la palomera edición especial, inspirada en el icónico auto DeLorean.

Así lo anunció una página especializada en coleccionables. Según explicó, el diseño incluye luces LED funcionales y una bandeja superior donde se colocan las palomitas, la cual queda accesible al levantar las clásicas puertas tipo ala de gaviota del vehículo. Las primeras imágenes filtradas han causado furor en redes, y se espera que llegue en cantidad limitada, (como es costumbre en este tipo de productos) durante las próximas semanas.

Cómo conseguir la palomera de Volver al Futuro

Hasta el momento, se sabe que la palomera estará disponible de forma exclusiva en una popular cadena de cines mexicana. Si bien aún no se confirma su precio ni la fecha exacta de venta, se rumora que podría ofrecerse como parte de un combo especial o como parte de un beneficio para clientes frecuentes.

Si eres coleccionista, lo mejor será que te mantengas lo más atento que puedas a las redes sociales oficiales de los cines o visitar tu sucursal favorita en los días previos al reestreno para asegurarte de su disponibilidad, precio y existencia. Así que, si Volver al Futuro marcó tu infancia o simplemente quieres verla en pantalla grande por primera vez, esta es tu señal para subirte al DeLorean y vivir un verdadero viaje en el tiempo en la butaca de tu cine favorito.

También te puede interesar: Muere actriz de ‘The Big Bang Theory": esto es lo que se sabe