¡Confirman Destino Final 7 tras el éxito de Lazos de Sangre!, ¿cuándo se estrena y de qué va a tratar?

Para muchos Destino Final revivió en cuanto llegó el estreno de Bloodlines o Lazos de Sangre, película que trajo la esencia inicial de las primeras entregas de la saga y abriendo nuevas posibilidades para seguir explorando la presencia de la muerte y, claro, los accidentes más traumáticos que podríamos ver en la pantalla grande.

Con este auge se dio a conocer que la coguionista de Lazos de Sangre, Lori Evans Taylor, ya firmó para comenzar la escritura de Destino Final 7, confirmando además el regreso de Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle y Toby Emmerich a la producción junto con Warren Zide, según Deadline.

¿Cuánto recaudó Destino Final Lazos de Sangre?

Destino Final: Lazos de Sangre tuvo uno de los estrenos en taquilla más exitosos, con un estreno que llegó a los 51 millones de dólares , y en taquilla mundial recaudó $229.3 millones de dólares, debutando como número uno en taquilla.

¿De qué va a tratar Destino Final 7?

No se ha revelado nada respecto a la trama de Destino Final 7, sin embargo Craig Perry dieron importantes declaraciones que podrían ser consideradas como un atisbo respecto a lo que podremos ver, y no al parecer no estaríamos continuando con lo que vimos en Lazos de Sangre.

“Esa es una de las cosas que Jon Watts, al introducir la idea de comenzar en los años 60 y avanzar 50 años, creo que nos ha dado una gran libertad creativa para poder viajar a muchos lugares diferentes en el tiempo y establecer conexiones que de otro modo no habríamos podido hacer.”

¿Cuándo se estrena Destino Final 7?

Aún no se cuenta con una fecha de estreno para Destino Final 7, esperamos que no tarden tanto pero si es necesario que se tomen todo el tiempo que quieran para entregarnos algo al nivel de Lazos de Sangre, que lo hagan.