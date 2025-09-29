¡Confirman una nueva película de Los Simpson! ¿De qué va a tratar y cuándo es la fecha de estreno?

¡Quéééé! El 2027 pinta para ser un gran año para todos aquellos que aman las películas, y es que a través de las redes sociales de 20th Century Fox se ha anunciado oficialmente que Los Simpson, la película, tendrá una secuela. Con el primer póster revelado en donde vemos la característica dona rosa y un “Homero Quiere Repetir” se ha incendiado las redes sociales con esta nueva película que ya se convierte en una de las más esperadas del 2027.

Según este mismo anuncio el proyecto de Disney estaría llegando a la pantalla grande el 23 julio del 2027, y si bien aún no tenemos tráiler o alguna sinopsis filtrada, esta película de Los Simpson tiene unas muy altas expectativas que llenar, y muchos desean volver a ver al puerco araña, ¿será?

¡Woohoo! ¡Los Simpson vuelven a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027! pic.twitter.com/LxUDP7Mxj0 — 20th Century Studios España (@20thCenturyES) September 29, 2025

Además se estarían cumpliendo exactamente 20 años desde que se lanzó la primera película de Los Simpson, la cual salió en el 2007 y fue un éxito total en taquilla, recaudando alrededor de 530 millones de dólares a nivel mundial.

En definitiva Los Simpson no deja de perder relevancia, y si bien sus últimas temporadas no han sido las mejor calificadas, esta famosa serie ya ha sido renovada para seguir saliendo con nuevos episodios mínimo hasta el 2029. El proyecto de esta secuela es solo una confirmación más de que los escritores de esta caricatura tienen aún mucho por dar.

Se desconoce si las voces originales estarán involucradas, tanto en inglés como en español, y tampoco se sabe qué tan involucrado estará Matt Groening en este nuevo proyecto de Disney.

¿Qué podríamos ver en la secuela de la película de Los Simpson?

Sabemos que Los Simpson siempre toma algo de la vida real para parodiar o criticar, y la secuela de la película de Los Simpson podría tomar una infinidad de rumbos, desde problemas en Springfield gracias a la Inteligencia Artificial, hasta abarcar crisis globales como lo que pudimos ver en la primera entrega de Los Simpson.

También podríamos ver algunos cameos a gran escala, como crossovers con Family Guy, Futurama o Rick & Morty, y la inclusión de famosos conocidos a nivel internacional. Habrá que esperar hasta que Disney o 20th Century revelen más información para tener una mejor idea de cómo es que esta secuela se desarrollará.