Peacemaker: Estos son los horarios del estreno de los últimos capítulos de la temporada 2

La temporada 2 de Peacemaker está por llegar a su fin y, poco a poco, James Gunn ha sabido revelar sorpresas que podrían dar pistas sobre lo que será el nuevo Universo Cinematográfico de DC tras el estreno de la película Superman. Al día de hoy, aún restan dos capítulos de esta entrega y cualquier cosa podría pasar. El episodio 7 se estrena este jueves 2 de octubre, mientras que el final llegará el 9 de octubre a las 7:00 p.m. en HBO Max. ¿Qué sucederá?

(Instagram) Estos son los horarios de cada capítulo de Peacemaker 2.

¿De qué trata Peacemaker 2, la serie que la está rompiendo?

Peacemaker es un antihéroe de DC que busca la paz a toda costa. La historia, protagonizada por John Cena, se sitúa un mes después de los eventos de Superman.

En esta temporada, el personaje encuentra una cámara cuántica en un almacén que le permite viajar a distintas realidades alternativas, donde deberá enfrentarse a versiones de sí mismo.

Conforme avanza la trama, hacen su aparición personajes inesperados que conectan con otras historias del universo de DC. Entre ellos, Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced) y, más recientemente, Lex Luthor (Nicholas Hoult).

¿Qué pasó en el capítulo 6 de Peacemaker?

En el sexto episodio de la temporada 2, la tensión aumenta con la reaparición de Lex Luthor desde la cárcel de Belle Reve. Allí se revela que el villano de la película Superman podría redimirse y dar pie a lo que ocurrirá en Superman 2, donde posiblemente una sus fuerzas con el Hombre de Acero para derrotar a un enemigo aún más poderoso.

Además, se muestra una realidad alternativa que especula cómo habría sido el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, un universo en el que no existen personas de color.

(HBO Max) Lex Luthor hizo una sorpresiva aparición en “Peacemaker 2".

Aunque aún quedan varias incógnitas, todo apunta a que los portales dimensionales del universo de bolsillo podrían reabrirse. Los héroes se reunirán en la casa de Peacemaker para intentar regresar al universo “original” antes de que las cosas se compliquen en el alternativo.

Es importante que el último episodio de la temporada es dirigido por el propio James Gunn, así que las cosas se van a poner serias a partir de entonces.