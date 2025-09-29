La triste historia de Tylor Chase, actor que participó en “El Manual de Supervivencia de Ned” y que fue hallado en situación de calle en Estados Unidos tras años de lucha contra problemas personales y de salud mental, ha conmocionado a los fans. Desafortunadamente, su caso no es aislado; en Hollywood se ha visto que muchas veces la fama y el dinero termina con figuras, hasta el grado, de terminar viviendo sin techo.

7 celebridades de Hollywood que terminaron viviendo en la calle

Aquí recordamos a 7 celebridades que, al igual que Tylor Chase, también enfrentaron ese destino:

1. Randy Quaid (Independence Day)

El nominado al Oscar y ganador del Globo de Oro, conocido por películas como Independence Day, Elvis y Brokeback Mountain, lleva años viviendo fuera del sistema junto a su esposa Evi. Obsesionado con la idea de ser perseguido por una secta que supuestamente asesinó a estrellas como Heath Ledger y David Carradine. Quaid desapareció del radar de Hollywood en 2017 y desde entonces se presume que no tiene hogar y deambula por las calles.

2. Margot Kidder (Superman)

Así es, la inolvidable Lois Lane en las películas de Superman de los años 70 y 80 sufrió un duro golpe cuando fue diagnosticada con trastorno bipolar en 1988. En su momento ella se negó a aceptar tratamiento y en los años 90 terminó durmiendo en cajas de cartón en las calles de Los Ángeles. Aunque logró recuperarse y salir adelante, falleció en 2018 a los 69 años.

3. Nastasia Urbano (musa de Yves Saint Laurent)

La modelo suiza que fue la imagen de Yves Saint Laurent. Su belleza la llevó a ganar un millón de dólares cada veinte días de trabajo, desafortunadamente, pasó de la cima de la moda al olvido. Tras vivir un matrimonio destructivo, perdió su fortuna y terminó viviendo en cajeros automáticos ubicados en las calles de Barcelona. Amigos cercanos organizaron una campaña en GoFundMe para ayudarla a salir adelante.

4. Delonte West (ex NBA)

Estas historias no se limitan únicamente a las celebridades del mundo del espectáculo, sino también a figuras deportivas que han enfrentado este destino. El exjugador de la NBA, que disputó nueve temporadas y ganó millones de dólares, hasta que cayó en la adicción a las drogas y la depresión. Tras perder su fortuna, fue visto en múltiples ocasiones viviendo en la calle, pidiendo limosna y peleando con desconocidos. Su aspecto era tan deteriorado que muchos ni siquiera lo reconocían.

5. Loni Willison (exesposa de Jeremy Jackson de Baywatch)

Exmodelo y exesposa de Jeremy Jackson, estrella de Baywatch, Willison cayó en las drogas tras su divorcio. Desde entonces se niega a recibir ayuda y vive en las calles de Los Ángeles, asegurando que no quiere dejar las drogas ni volver jamás a la vida pública.

6. Quique San Francisco (actor español)

El recordado actor español, pareja de la cantante Rosario en su juventud, también tocó fondo por las drogas. Pasó temporadas viviendo en la calle antes de recuperarse y retomar su carrera. Sin embargo, su salud quedó resentida y falleció en 2021 a los 65 años por una neumonía.

7. Erin Moran (Happy Days)

Esta es una de las historias más tristes. La actriz que interpretó a Joanie Cunningham en la icónica comedia Happy Days fue desalojada de su casa rodante a los 52 años y terminó sin hogar. En 2017, a los 56, fue encontrada muerta por un cáncer de garganta en etapa avanzada, que no recibió tratamiento.

Los casos de estas celebridades recuerdan que, tras la fama y las luces de Hollywood, muchos enfrentan batallas personales con la salud mental, las adicciones o la falta de redes de apoyo, que pueden llevarlos a perderlo todo.

