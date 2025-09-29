Disney revela el último tráiler de Zootopia 2 antes de su estreno mundial

Disney lanzó el tráiler final de Zootopia 2, la esperada secuela de la cinta animada que no solo conquistó el corazón de chicos y grandes, sino que además resultó ganadora del Oscar. La película llegará a los cines el próximo 26 de noviembre de 2025 y vuelve a reunir a Judy Hopps y Nick Wilde en una aventura que pondrá a prueba no solo sus habilidades como policías, sino también su amistad.

Aquí te dejamos el trailer final antes del estreno

Revelan el último tráiler de Zootopia 2 antes de su estreno

La película nos ubica poco tiempo después de la primera parte. Tras resolver el mayor caso en la historia de Zootopia, la oficial novata Judy Hopps y el astuto Nick Wilde descubren que su sociedad no es tan fuerte como pensaban. Por si fuera poco, el jefe Bogo los envía a un programa de consejería llamado Partners in Crisis donde se atienden casos de parejas policiacas con problemas en su relación.

Sin embargo, el verdadero reto surge cuando ambos deben enfrentarse a un misterioso caso relacionado con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal.

Nuevos personajes y voces de lujo

Esta película emociona mucho a los fans, pues regresan varios de los personajes que nos conquistaron en la primera cinta con las voces originales. Incluso regresan personajes como Gazelle con la voz de Shakira. Además, la secuela traerá consigo nuevos personajes, entre los que destacan Gary De’Snake, Nibbles y al terapeuta quokka Dr. Fuzzby.

El equipo detrás de la secuela de Zootopia 2

El filme es dirigido por Jared Bush y Byron Howard, con producción de Yvett Merino. Un dato curioso es que Zootopia 2 se convierte en el 64.º largometraje animado de Walt Disney Animation Studios.

¿Estás listo para ver esta nueva aventura en Zootopia?

