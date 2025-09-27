Confirman la fecha de estreno de The Social Network 2

Se confirmó una de las noticias más esperadas en el mundo del entretenimiento. Pues ya está la fecha oficial de estreno de la secuela de The Social Network(Red Social).

La película dirigida por Aaron Sorkin, se ha consagrado como ganadora del Premio de la Academia. Los fanáticos ya están contando los días para poder ver este estreno.

Se espera que en el mes de octubre comiencen los rodajes de una película que en su primera entrega tuvo mucha repercusión positiva.

¿Cuándo se estrena The Social Network?

Esta secuela es oficialmente titulada como The Social Reckoningy llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció Sony Pictures este viernes.

El elenco estará protagonizado por la ganadora del Oscar Mikey Madison(Anora, Once Upona Time... in Hollywood), el ganador del Globo de Oro y el premio Emmy Jeremy Allen White(TheBear, el próximo Springsteen: Deliver Me From Nowhere), el nominado al Emmy y al Grammy Bill Burr(Old Dads,The King Of Staten Island) y el nominado al Oscar Jeremy Strong(The Apprentice, Succession), con Strong confirmado para interpretar a Mark Zuckerberg.

¿De qué tratará The Social Reckoning?

En cuanto a la trama en cuestión, la nueva película cuenta la historia real de cómo Frances Haugen(Madison), una joven ingeniera de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina revelando los secretos mejor guardados de la red social.

La secuela de 'LA RED SOCIAL' de Aaron Sorkin se estrenará en cines en octubre de 2026.



Se titulará 'THE SOCIAL RECKONING' y estará protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong como Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/eg1ruF5qkP — JaviPonzo (@JaviPonzo) September 26, 2025

En el 2021 se publicaron los informes de Horwitz, una serie de artículos conocidos como “The Facebook Files”,que dejó expuestos los efectos nocivos de esta red social sobre los adolescentes. También se conoció la proliferación deliberada de desinformación, lo que contribuyó a actos de violencia política.

La película que fue estrenada en el 2010, sin dudas cosechó muchas críticas positivas y recaudó 226 millones de dólares en taquilla mundial y recibiendo ocho nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película.

