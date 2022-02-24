Estas son las cosas que no sabías de la película Angry Birds.

Desde hace mucho tiempo las aplicaciones para los teléfonos se han convertido en una parte muy importante para millones de personas en el mundo, ya sean para mantener comunicación o para entretenerse un rato con un divertido juego.

Tal es el caso de Angry Birds, un juego que ha sido el favorito por personas de todas las edades; su popularidad ha sido tanta que dio paso a una película, logrando un éxito inimaginable.

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Los datos que no conocías de Angry Birds

Los creadores de esta divertida animación se inspiraron en la pandemia de gripe que hubo en el año 2009.

Y es que se mencionó que el virus venía de los pájaros, mientras que otros afirmaban que de los cerdos, por ello los creadores pensaron en un divertido juego donde los pájaros se enfrentaran a unos cerdos.

La compañía encargada de realizar estos divertidos personajes es Rovio, quien antes de este éxito había realizado 50 aplicaciones más, pero ninguna funcionó.

Después de esta gran invención, Angry Birds se convirtió en una gran inspiración para los desarrolladores, pues al ver su gran popularidad, comenzaron a tomarlo como base.

No solo es un juego y películas, Angry Birds tiene un gran número de seguidores, por lo que también han lanzado su propia ropa, juguetes, mochilas, libros, minipelículas en YouTube y hasta inspiró un parque de diversiones en Finlandia.

¿Cuáles son los secretos de la película de Angry Birds?

La película revela varios detalles que antes no habían sido vistos, entre los que se encuentran que los Angry Birds tiene brazos, el juego de los pajaritos es una de las aplicaciones más descargadas con más de mil millones de veces desde 2009.

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La producción de la película tuvo un costo cercano a los 80 millones de dólares, más 100 millones en publicidad, siendo la película más cara de Finlandia.

