Es regia, participó en La Academia y ahora es una de las más grandes actrices de Hollywood

Conoce a la actriz mexicana que tuvo su debut televisivo en La Academia y que con el paso de los años se ha ganado el corazón de fans por todo el mundo y poco a poco ha conquistado Hollywood.

Tras años de arduo trabajo, la regia, Melissa Barrera ha logrado destacar en grandes producciones, de donde podemos recordar grandes franquicias, películas de drama y musicales.

Primeros años de Melissa Barrera

Estudió teatro musical en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde comenzó su acercamiento a los musicales, destacando por su presencia y su gran voz.

Realizó su debut en la televisión mexicana a la edad de 21 años cuando apareció en el reality show de La Academia 3D o también conocida como la Generación 2011, donde quedó en el lugar #18.

Su primer protagónico en la pantalla chica fue en la novela de TV Azteca llamada Siempre Tuya Acapulco del 2013.

Su gran trabajo le valió para co-protagonizar la novela Tanto Amor del año 2015, para posteriormente participar en la serie Club de Cuervos en 2018.

Su llegada a Hollywood y ascenso

Una vez “del otro lado”, Melissa ganó reconocimiento al participar en la serie Vida de 2018 a 2020 y por su trabajo en la película musical In the Heights (2021).

Uno de sus papeles más reconocidos es el de Sam Carpenter en la quinta entrega de la franquicia de películas de terror de Scream 5, del 2022.

Ese mismo año coprotagonizó junto con el actor Paul Mescal el musical Carmen, el cual fue muy bien recibido y catapultó a ambos al estrellato.

En el 2023 repitió su papel protagónico en la sexta entrega de Scream, la cuál sería la última de momento debido a una serie de comentarios descontextualizados.

Acercándose al género, actuó en las comedias de terror Abigail y Your Monster, ambas del 2024, donde consiguió muy buenas críticas,

Este 2025 Melissa Barrera coprotagonizará junto a Simu Liu la serie Peacock The Copenhagen Test , producida por James Wan .

