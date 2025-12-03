Syndey Sweeney se roba suspiros con ESTE INCREÍBLE vestido escotado en la premier de su nueva película

Syndey Sweeney se ha vuelto a robar las miradas (no importa cuando leas esto) y es que la noche del martes 2 de diciembre lució increíble durante la premier de “The Housemaid”, el último proyecto que ha protagonizado este año y para sorpresa de algunos, la estadounidense ha reafirmado el por qué es una de las actrices más solicitadas.

En un 2025 bastante activo por parte de la actriz, nos ha entregado un último estreno, donde además de lucir en el protagónico, ha eclipsado la alfombra roja al lucir un vestido de la marca Miu Miu que ha robado suspiros.

¿Cómo se presentó Sydney Sweeney a la alfombra roja de “The Housemaid”?

La actriz de 28 años se presentó en uno de los últimos grandes eventos del año con un vestido blanco con un atrevido escote y algunos detalles platinados que si de por sí lucen mucho por los detalles brillantes, la figura de Sydney lo ha posicionado como una de las prendas más buscadas en las últimas horas.

Sin duda alguna Sweeney hizo remontar a la época de oro de Hollywood, luciendo como una versión renovada de las actrices que conquistaron la industria en la década de los 50’s al mero estilo de Marilyn Monroe.

(Photo by Steve Eichner/Variety via Getty Images)

Este cierre de año Sydney Sweeney se ha logrado posicionar como una de las personalidades de la industria del cine más buscadas, donde además de su belleza, su capacidad para interpretar grandes historias la ha posicionado como una de las actrices de época gracias a su versatilidad.

¿Qué se sabe sobre Miu Miu, la marca del vestido de Sydney Sweeney?

En los últimos años la marca de moda italiana Miu Miu se ha vuelto una de las más cotizadas, perteneciente a Prada, ha ofrecido una línea un poco más “soft” con cortes más frescos, juveniles y experimentales aunque manteniendo la alta costura y detalles en cada prenda.

Fundada por Muiccia Prada, esta marca está planeada para un público más juvenil, donde también han incursionado en accesorios y perfumes.

¿De qué trata The Housemaid?

canEsta nueva cinta es una adaptación de la novela de thriller psicológico que retrata los oscuros secretos de la familia que trabaja para los Winchester.

"The Housemaid" está protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, quienes en esta entrega nos darán una de las historias más esperadas de todo el 2025. La cinta dirigida por Paul Feig llegará a cines del mundo el próximo 19 de diciembre.