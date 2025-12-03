Ciclo de cine de Guillermo del Toro GRATIS en CDMX: fechas, horarios, películas y sede

¡Ya es oficial! Tras el gran éxito de Frankenstein de Guillermo del Toro, la Ciudad de México será sede de un ciclo de cine, completamente GRATUITO, sobre la filmografía del aclamado cineasta mexicano. El evento se llevará a cabo durante todo el mes de diciembre y contará con proyecciones de las obras más importantes del ganador al Oscar.

¿Qué películas se proyectarán en el ciclo de cine de Guillermo del Toro? Fechas de exhibición para cada una

La cartelera abarca desde los filmes más importantes en la trayectoria del director, como El Laberinto del Fauno y La Forma del Agua, hasta episodios de su serie El Gabinete de las Curiosidades, donde Guillermo presenta ocho historias de terror diferentes, al mando de diversos cineastas del mismo género. A continuación, la lista de películas y episodios que se proyectarán de manera gratuita, así como su respectiva fecha de exhibición.



3 de diciembre : El Laberinto del Fauno (2006. Duración: 119 minutos)

4 de diciembre: La Forma del Agua (2017. Duración: 123 minutos)

5 de diciembre : Frankenstein (2025. Duración: 149 minutos)

15 de diciembre : El Gabinete de las Curiosidades, episodio 1 y 2

16 de diciembre : El Gabinete de las Curiosidades, episodio 3 y 4

17 de diciembre: El Gabinete de las Curiosidades, episodio 5 y 6

18 de diciembre: El Gabinete de las Curiosidades, episodio 7 y 8

19 de diciembre: El Espinazo del Diablo (2001. Duración: 107 minutos)

¿A qué hora se exhiben las películas del ciclo de cine de Guillermo del Toro?

Las obras seleccionadas serán exhibidas a través de funciones dobles. Es decir, cada día habrá dos proyecciones para cada producción. Los horarios de exhibición son a las 12:00 pm y 5:00 pm. Dado que todas las funciones son GRATUITAS, se recomienda llegar con tiempo, ya que, si bien el espacio es amplio, puede existir cierto sobrecupo, especialmente en las funciones de la tarde.

Ciclo de cine de Guillermo del Toro en CDMX: ¿En dónde será? dirección y cómo llegar

El ciclo de cine de Guillermo del Toro es organizado por el Centro Cultural Futurama, sede del evento, en conjunto con la Alcaldía Gustavo A. Madero. La dirección es: Cerrada Otavalo 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista Norte. CP. 6300, Gustavo A. Madero.

La manera más fácil de llegar es en transporte público, a través del metro de la CDMX. La estación más cercana es Lindavista, que queda a dos calles del Centro Cultural. Para mayor información, disponibilidad de funciones y posibles actividades extra, visita las redes sociales del organizador.

