La serie de Stranger Things 5 podría tener más de un capítulo final y esto es lo que sabemos

Stranger Things estrenará su segundo volumen de la temporada final el 25 de diciembre con 3 capítulos, pero, el episodio final será hasta el 31 de diciembre, es aquí donde comienza lo extraño puesto que, de acuerdo con algunos rumores señalan que podría haber hasta 3 finales diferentes.

¿Qué se sabe sobre los 3 finales diferentes que podría tener Stranger Things?

De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, los hermanos Duffer habrían hecho que los protagonistas grabaran hasta 3 finales diferentes, por lo que el capítulo final que vean sus fans será de manera aleatoria, y entre estas opciones varias teorías podrían hacerse realidad; sin embargo, todo esto es un rumor y resta ver si los creadores de la historia de Eleven lo confirman algunos días antes de que concluya esta saga.

¿Cuánto durarán los capítulos del segundo volumen de la temporada final de Stranger Things?

El segundo volumen de la serie se estrenará el 25 de diciembre, los nombres de estos capítulos serán: 5 (Shock Jock), 6 (Escape From Camazotz) y el episodio 7 llevará como título The Bridge; la duración de estos episodios podría durar de entre 50 a más de una hora, pero tampoco se ha confirmado el tiempo.

¿Cuánto durará el episodio final de Stranger Things 5?

Algunos medios señalan que el capítulo final de Stranger Things podría tener un formato de película de cine, y los expertos en entretenimiento están señalando que el tiempo de duración podría durar más de 2 horas; además se ha dado a conocer que, algunos cines de Estados Unidos proyectarían esta serie.

¿Quién podría morir en la temporada final según la IA?

En internet y redes sociales se han dado muchas teorías sobre las posibles muertes, sin embargo, nada de esto ha sido descubierto o confirmado; pero de acuerdo con la Inteligencia Artificial, ningún personaje está a salvo. De hecho, la probabilidad de que 2 protagonistas pierdan la vida son altas, hablamos de Eleven, la chica de los poderes podría hacer un acto heroico para salvar a sus amigos.

El segundo personaje que podría morir y que quizás sea muy doloroso para sus fanáticos, es la de Will, el apodado Hechicero demostró tener mucha valentía en el capítulo 4 de la edición final de esta serie, y debido a su conexión tan fuerte con Vecna, el menor de los Byers estaría dispuesto a dar su vida para que vivan sus familiares y amigos.

