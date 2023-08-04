Conoce el monumento que los fans le han hecho a Dobby en Gales.

Pero antes, no olvides que este fin de semana tienes una cita en Azteca 7 con el ciclo de Harry Potter, te espero para revivir juntos la última parte de esta gran historia, ¡solo por el canal correcto!

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Es bien sabido que uno de los personajes favoritos de los fans dentro de la saga de Harry Potter es Dobby el elfo doméstico que Harry liberó de la familia Malfoy, ¿lo recuerdas?

Y es que aunque este pequeño amigo tuvo pocas apariciones a lo largo de las películas, se ganó el corazón de millones de fans en todo el mundo. La verdad es que gracias a él le debemos la vida de Harry, ¿recuerdas las innumerables veces que lo ayudó? Nosotros y algunos fans sí y es por ello que por eso y mucho más decidieron construir un monumento para recordarlo.

Debido a que la última aparición de Dobby fue en una playa acompañado de sus tres grandes amigos, los fans decidieron rendirle homenaje en dicho lugar.

¿Dónde está la tumba de Dobby?

La playa se localiza en Freshwater West, Gales. Cerca de la orilla del mar se encuentra un pastizal repleto de rocas y guijarros que los fans han dejado en honor al elfo más querido del universo Potter. Los fans suelen dejar mensajes escritos sobre las piedras honrando así la memoria de Dobby. Incluso algunos han dejado calcetines y me imagino que sabes la razón pero aquí estamos para recordártelo una vez más. Para que un elfo doméstico pueda ser libre, su amo debe de regalarle una prenda. Ya que Dobby servía a la familia Malfoy, pero era maltratado, Harry le hizo una jugarreta a Lucius donde por error le dio una calceta dentro de un diario (que Harry había puesto anteriormente dentro y le devolvió al papá de Draco).

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El problema es que ha sido tal la respuesta de los fans con dicho monumento, que las autoridades han pensado en moverlo a un lugar más accesible para los fans y muggles en general.

Y tú, ¿visitarías la playa solo para conocer el monumento a Dobby? No te la pierdas este fin de semana por Azteca 7, el canal correcto.

