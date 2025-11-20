Conoce a la actriz den Stranger Things que fue estrella de Hannah Montana
Una muy querida y famosa actriz de Stranger Things apareció en Hannah Montana y seguramente no sabes quién fue.
Natalia Dyer es una de las protagonistas de Stranger Things que se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a su heroísmo y valor ante los demonios con los que se enfrenta su hermano Mike, Eleven y sus amigos. Dyer le da vida a Nancy, pero antes de caer en Hopkins, la actriz dio sus primeros pasos en la serie de Disney, Hannah Montana.
Natalia Dyer y su paso en Hannah Montana
La serie de Hannah Montana, y la protagonista era Miley Cyrus, sin embargo, otra de las estrellas que se formó en esa serie fue Natalia Dyer, quien en esta historia le da vida a Clarissa Granger, una de las hijas del paparazzi la cual intenta descubrir la verdadera identidad de la protagonista de esta historia.
¿Quién es Natalia Dyer?
Esta actriz inició su carrera en el mundo de la actuación desde que tenía 12 años de edad, de hecho, su primer papel en un proyecto importante fue el que tuvo en Hannah Montana: La Película, la cual se estrenó en el 2009. Posteriormente apareció en una cinta de aventura familiar, The Greening of Whitney, y este desafío le dio vida a Lily.
¿En qué películas y series ha aparecido Natalie Dyer?
2009 - Hannah Montana: La Película-Clarissa Granger
2010 - Too Sunny For Santa-Janie
2011 - The Greening of Witney Brown-Lily
2012 - Blue Like Jazz-Grace
2013 - After Darkness-Clara Beaty
2014 - The City at Night-Adeline
2015 - Till Dark-Lucy
2016 - Long Nights Short Mornings-Marie
2016 - Stranger Things-Nancy Wheeler
¿Cuándo se estrena Stranger Things?
La quinta temporada de Stranger Things se estrenará en 3 partes:
- La parte 1 se llevará a cabo el 26 de noviembre y se verán los capítulos 1, 2, 3, y 4
- La segunda parte se podrá ver el 25 de diciembre de 2025 y sólo se podrán disfrutar los episodios 5 y 6
- La parte 3 verá la luz el 31 de diciembre de 2025 con un único capítulo que será el 7 y con ello terminará la serie que se estrenó el 15 de julio de 2016