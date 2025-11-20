Nuevas imágenes de House of the Dragon temporada 3 y actualización sobre la cuarta temporada: ¿será el final definitivo?

La casa Targaryen está de regreso… HBO liberó nuevas imágenes de la temporada 3 de House of the Dragon, mostrando a Rhaenyra, Aemond, Alicent y más personajes en plena preparación para la brutal fase que está por llegar: la Dance of the Dragons. Aunque no se han difundido todas las imágenes de la serie, los insiders que estuvieron en la presentación de HBO aseguran que veremos un tono aún más bélico, escenarios ampliados y dragones clave entrando al tablero.

House of the Dragon temporada 3 revela nuevas imágenes

Lo que la popular plataforma de streaming aseguró es que la serie no bajará el ritmo tras el gran cierre de la temporada 2, la cual, por cierto, culminó con la muerte de Lucerys Velaryon y dio el paso definitivo a la guerra fría.

¿La temporada 4 será la última? HBO responde… sin responder

Hasta el momento, todo parece que se trata de un rumor, pues HBO no ha dado una respuesta firme. Aunque Ryan Condal, showrunner y cocreador de la serie, dijo el año pasado que House of the Dragon terminaría en la cuarta temporada, la renovación anunciada por HBO no mencionó nada sobre un final definitivo.

Casey Bloys, CEO de HBO y Max Content, explicó que la decisión final se tomará cuando los creadores sientan que la historia ha llegado a su cierre natural: “Dejamos que los creadores decidan. A veces lo sienten mientras escriben la temporada. Cuando tengamos una actualización, la daremos”.

Condal sigue escribiendo la temporada 4, cuyo estreno se tiene planeado para el 2028, y una vez esta esté terminada, se decidirá si ese será el final de la saga Targaryen en televisión.

¿Qué veremos en la temporada 3?

Mientras, los fans deberán concentrarse en la temporada 3, que seguirá expandiendo la guerra civil Targaryen, con la narrativa directamente después de los eventos de la temporada 2. Nuevos bandos, castigos políticos brutales y decisiones que dividirán a Westeros marcarán este capítulo de ocho episodios.

El elenco confirmado incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Ewan Mitchell y el resto del reparto principal, además de nuevas incorporaciones que prometen intensificar la historia.

