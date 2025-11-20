Beast Games temporada 2 ya tiene fecha de estreno y un giro explosivo: ¡100 inteligentes vs. 100 fuertes!

La competencia más extrema que el mundo ha visto, nacida del universo de MrBeast, regresa con todo: la segunda temporada de Beast Games se estrenará el 7 de enero de 2026 en Prime Video. Ese día llegarán los primeros tres episodios y, como ya es tradición en el catálogo de Prime, el resto se lanzará semanalmente hasta el gran final del 25 de febrero.

Beast Games temporada 2: fecha confirmada y un formato totalmente nuevo

La temporada 1 rompió récords cuando llegó a 50 millones de espectadores en solo 25 días y la segunda promete romperlos nuevamente y subir la apuesta… literalmente. Además del ya clásico premio de 5 millones de dólares, la nueva edición llega con un concepto que está calentando las redes: “strong vs. smart”, una batalla épica entre 100 participantes inteligentes y 100 participantes fuertes.

Un formato diseñado para el caos: así funcionará “fuertes vs. inteligentes”

Este giro no es solo un detalle estético, sino que este busca además cambiar e innovar la estructura del programa. Prime Video adelantó que la temporada explorará cómo ambos equipos enfrentan las pruebas desde sus fortalezas naturales:



Los inteligentes, optimizando estrategia, cálculo y resolución de problemas.

optimizando estrategia, cálculo y resolución de problemas. Los fuertes, imponiendo resistencia física, velocidad y potencia.

El choque de habilidades busca plantear una narrativa distinta, creando un escenario más competitivo y equilibrado que nunca. ¿Qué pesa más en un reto de los Beast Games? ¿El cerebro o el músculo? La temporada quiere responderlo a su manera.

MrBeast vuelve al centro del huracán

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, regresa como host, productor ejecutivo y mente maestra detrás del concepto. Su equipo creativo repite casi intacto, lo que asegura conservar el estilo visual hiperproducido, los retos gigantescos y el humor absurdo que le han funcionado en YouTube.

Prime Video apuesta fuertemente por el proyecto; incluso confirmó una tercera temporada desde antes del estreno de la segunda. Esto deja en claro que los Beast Games ya se han convertido en una de sus franquicias estrella.

