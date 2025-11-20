¡Habrá Frozen 3 y 4! Se habla de que los actores de doblaje ganarán una cifra MILLONARIA

Pareciera que fue ayer cuando pudimos ver la primera película de Frozen, aunque en realidad el título de “Una Aventura Congelada” llegó en el año 2013 de la mano de Walt Disney Animation convirtiéndose en todo un fenómeno global y cultural pues marcó a toda una generación junto con su canción “Let It Go” (“Libre Soy”).

Su secuela, Frozen II legó 6 años después y tras varios rumores, todo indica que en palabras del CEO de Disney, Bob Iger que Frozen 3 y 4 están en desarrollo, por lo que el regreso de esta historia congelada podría estar más cerca de lo que creemos e incluso, se ha especulado sobre el contrato que cobrarían las actrices de doblaje: Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell).

¿Qué se sabe sobre Frozen 3 y 4?

Uno de los primeros detalles que ha emocionado a los seguidores de esta historia es que Jennifer Lee, la directora y guionista de las primeras dos películas está involucrada en ambas historias, por lo que podríamos esperar trabajos igual de buenos, además de que estas entregas se están trabajando en simultáneo.

Kristen Bell (voz de Anna), Idina Menzel (voz de Elsa) y Josh Gad (voz de Olaf) presuntamente ya habrían firmado contratos que superan los 60 millones de dólares cada uno para participar en ‘Frozen 3’ y ‘Frozen 4’, de acuerdo con el medio estadounidense The Wrap, por lo que solo faltaría el anuncio oficial por parte de Disney.

Se ha rumorado que este pago de 60 millones de dólares incluye su doblaje y canto en las cintas así como algunas bonificaciones dependiendo del rendimiento en taquilla, streaming y demás éxitos.

¿Qué se espera de las nuevas películas de Frozen?

Se prevé que Frozen 3 se estrene para finales del 2027 y Frozen 4 en 2028, por lo que se especula que la cuarta entrega podría estar conectada siendo una historia muy grande como para estar en una sola película.

Primeros reportes señalan que Frozen 3 ya habría comenzado su etapa de producción, por lo que pronto podríamos tener un avance respecto a la sinopsis de lo que será la continuación de esta historia.