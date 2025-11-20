¡Increíble! El elemento MEXICANO que Leonardo DiCaprio incorpora a su nueva película

En la más reciente conferencia de prensa que dió Leonardo DiCaprio con motivo del estreno de su participación en la película “Una batalla tras otra” fue cuestionado sobre un peculiar silbido que hizo en una escena, la cual se popularizó, a lo que el actor respondió: “Bueno, crecí en Los Ángeles, en una comunidad hispana, tuve muchos amigos mexicanos y para ser sincero durante la pandemia trabajé con jardineros, plantamos cactus en mi ladera y así era como nos comunicábamos y eso fue lo que hice durante un año”.

Esto generó comentarios en redes sociales como: ¡Leonardo, hermano, ya eres mexicano! Así como un gran orgullo en usuarios mexicanos por llevar a la pantalla grande expresiones como estas que representan a miles de personas en su forma diaria de comunicarse.

Leonardo DiCaprio alza la voz por los migrantes en Estados Unidos TV Azteca [VIDEO] Durante la gira de promoción de su nueva película, Una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio alzó la voz para dejar un mensaje sobre los migrantes en Estados Unidos.

¿De qué trata la película “Una batalla tras otra”, nueva cinta de leonardo DiCaprio?

La película "Una batalla tras otra" aborda la historia de Bob Ferguson, un ex revolucionario, que al desaparecer su hija se ve obligado a regresar y retomar partes de su pasado así como contactarse con antiguos compañeros para localizarla. Durante este camino las consecuencias de lo que hizo antes lo perseguirán. Este thriller de acción dirigido por Paul Thomas Anderson incluye temas como tensión política, violencia militar y racismo.

El cast está compuesto por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinite, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall, Tony Goldwyn, John Hoogenakker, Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle, D.W. Moffett y Jim Anderson.

Póster oficial cortesía de Warner Bros.

¿Podrá Leonardo DiCaprio ganar su Segundo Oscar?

Si bien “Una batalla tras otra” tuvo uno de los mejores recibimientos en la crítica de cine y altas calificaciones en plataformas como Rotten Tomatoes, la certeza de un segundo Oscar para DiCaprio (tras el conseguido en 2016 con El Renacido) no es total ni segura. La academia establece diversos parámetros para lograr una nominación en las diversas categorías.

Sin embargo, gracias a la excelente actuación del estadounidense y la peculiar dirección de Paul Thomas Anderson la cinta se encuentra entre las favoritas del público.

