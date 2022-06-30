Crepúsculo: el elenco se reunió para recrear la escena más icónica.

No hay duda de que ha sido una producción icónica como también muy popular para muchas generaciones, pues hasta el momento se mantiene con mucha vigencia. Y producto de esto como de la buena relación que mantienen es que el elenco de Crepúsculo se reunió para recrear la escena más icónica del film.

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Desde el estreno de la primera entrega se convirtió en un fenómeno por distintos motivos. Ya sean las actuaciones de Robert Pattison y Kristen Stewart como por la trama y las temáticas que abarca, la verdad es que todo terminó confluyendo para que se convirtiera en una saga muy redituable en todo aspecto.

¿Cuál es la escena icónica que recreó el elenco de Crepúsculo? Ashley Greene Khoury y Kellan Lutz volvieron a jugar el 'rey de los deportes' que aparece en la película, como parte del primer encuentro que tiene Bella Swan (Stewart) con la familia de Edward (Pattinson).



La acción se hizo como parte de un video realizado por el comediante Matt Cutshall, mente maestra del proyecto Emo's Not Dead, el cual incluyó la escena inspirada en Crepúsculo.



Claramente el encuentro quedó inmortalizado en las redes sociales, algo completamente inevitable si consideramos la legión de fans que hay de la película. La actriz compartió en su perfil las siguientes palabras.

Explosión del pasado hizo que mi corazón saltara al reunirme y divertirme un poco

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Queda más que claro que las cosas entre todos los intérpretes de Crepúsculo están más que bien e incluso es posible pensar que en algún momento puedan tener algún proyecto donde vuelvan a compartir pantalla, tal y como pasó con el elenco de Harry Potter que se mostró en un especial a inicios de año que fue muy celebrado.