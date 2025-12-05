La película que la crítica destrozó pero Quentin Tarantino nombró como una de las mejores del siglo. ¿La has visto?

Aunque la relevancia de Quentin Tarantino como director en las últimas 3 décadas es indiscutible, a menudo sus opiniones y gustos en cine resultan polémicos. Hace un par de días presentó su lista completa de las mejores 20 películas del siglo XXI y hubo varios ejemplos que causaron asombro. Uno de los principales fue “Jackass: La Película”.

Por qué Quentin Tarantino destacó “Jackass: La Película” como una de sus favoritas

En la lista que presentó en el podcast del escritor Bret Easton Ellis, Quentin Tarantino hizo varios halagos hacia la película del programa “Jackass”.

“Esta fue la cinta con la que más me reí en estos últimos 20 años. No recuerdo haberme reído así desde el principio al final, desde Richard Pryor”, dijo. También contó que, cuando estaba en la realización de “Kill Bill”, le pareció que la película estaba tan divertida que se la puso a su equipo.

“Jackass” es un programa de comedia que se emitió principalmente entre 2000 y 2001, que consistía en diversas bromas, “proezas” y situaciones potencialmente peligrosas que el elenco cumplía. Participaban personalidades como Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius y Bam Margera. Su primera película se lanzó en 2002 bajo la dirección de Jeff Tremaine.

A "Jackass: La Película" la consideraron la peor cinta del año en que salió

La elección de Tarantino de que "Jackass: La Película" ocupara un lugar en su lista para lo mejor del siglo ha sorprendido a mucha gente, pues esta producción es una recopilación de bromas y stunts riesgosos; en realidad no tiene una trama como tal y la crítica no la recibió precisamente con los brazos abiertos.

En el sitio web Metacritic, la crítica profesional la tiene calificada con 42 de 100, basando ese promedio en 14 reseñas.

En su momento el New York Times publicó que esta producción carecía de interés cinematográfico o pretensiones intelectuales; le puso una calificación de 40. La revista Variety la describió como algo que no era enteramente sin humor pero sí absurda, además de que no tenía una trama ni forma alguna.

Por su parte, el periódico New York Post fue uno de los medios que en su momento le puso cero de calificación; dijo que llamarla la peor película de ese año era un cumplido. El medio A.V. Club publicó que quien la veía se podía sentir como dentro de la cinta: "sufriendo sin razón y fingiendo que esto es chistoso".