Revelan PRIMER TEASER OFICIAL de ‘Malcolm el de en medio’: ¿Cuándo se estrenará la serie?

Yes, no, maybe, I don’t know…! ¡Tenemos TEASER OFICIAL del próximo revival de Malcolm el de en medio! Tras meses de espera, la mañana de este viernes, 5 de diciembre, Disney+ y Hulu revelaron el primer vistazo de la serie sobre la controversial y querida familia Wilkerson… ¡Y eso no es todo! también confirmaron que este nuevo proyecto, titulado ‘Malcolm el de en medio: la vida aún es injusta’, llegará a plataformas de streaming en 2026.

El teaser, de tan sólo 20 segundos, hace referencia a una de las escenas MÁS ICÓNICAS en la historia de la serie, en la que Lois (Jane Kaczmarek) afeita la espalda de Hal (Bryan Cranston). Como era de esperarse, el clip ya ha desatado la nostalgia de todos los seguidores de la serie. A continuación, te compartimos el audiovisual.

¿De qué se tratará la nueva serie de ‘Malcolm el de en medio’?

La nueva “temporada” de ‘Malcolm el de en medio’ abordará la vida adulta del protagonista, Malcolm (Frankie Muniz), quien ahora tiene una hija (Karsten). Según la sinopsis, Malcolm se ha mantenido alejado de los Wilkerson en los últimos años. No obstante, tendrá que reencontrarse con su familia por el 40 aniversario de sus padres, Lois y Hal. Este revival estará compuesto, únicamente, de cuatro episodios y ya se posiciona como una de las producciones más esperadas para el próximo año.

Este MEMORABLE actor NO REGRESARÁ a Malcolm el de en medio

Si bien aún falta algún tiempo para su estreno, ya se ha confirmado que Erik Sullivan, famoso por darle vida a Dewey, no regresará para el revival de la serie. No obstante, su personaje sigue dentro de la trama. Sin embargo, ahora será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark.

Frankie Muniz aplicó la de Tom Holland y publicó una foto que no debía compartir de la serie secuela de Malcolm In The Middle:



En ella, vemos a Malcolm, Reese y Francis reunidos. pic.twitter.com/bGwtxbPS2p — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) October 23, 2025

Estreno de ‘Malcolm el de en medio’: ¿Cómo se podrá ver en México?

Si bien el día y mes del estreno aún no han sido confirmados, la serie tendrá su estreno EXCLUSIVO en streaming, específicamente, en Hulu. En México no existe Hulu como tal, pero todo el contenido de este servicio está disponible en Disney+, por lo que no sólo tendrás que contar con una suscripción activa en la plataforma del ratón.

