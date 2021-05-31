Los Simpson celebran el campeonato del Cruz Azul con memes.

Millones de fanáticos del Cruz Azul se dieron cita en las calles de México para celebrar el reciente triunfo de su equipo favorito. Y es que, la Máquina Cementera llenó de alegría el corazón de los aficionados de hueso colorado.

Los juegos pirotécnicos y el Ángel de la Independencia abarrotado, también pasaron a la historia en la noche del sábado 30 de mayo.

Y aunque las calles se pintaron de júbilo por millones de personas con camisetas azules, las redes sociales también explotaron con memes, reacciones y una que otra emotiva carta abierta al Cruz Azul.

Y es que, importantes figuras del medio del espectáculo, también reaccionaron ante la victoria del equipo azul ante Santos.

Eugenio Derbez, Fernando del Solar, Julio César Chávez, Rob Schneider, Alex Lora, Capi Pérez y otros artistas escribieron eufóricos mensajes dedicados a su equipo de fútbol predilecto.

Y nadie mejor que Los Simpson para crear divertidos memes, en los que Homero se deja ver como uno de los grandes aficionados del Cruz Azul.

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No te pierdas las reacciones de Los Simpson sobre el triunfo del Cruz Azul

Tras 23 años de derrota, ningún aficionado supo cómo reaccionar ante el triunfo del Cruz Azul. Los memes de Milhouse asombrado, no faltaron en la noche del sábado por la noche.

"Entonces… ¿así se siente cuando el Cruz Azul por fin gana?" 😭 pic.twitter.com/8WFj0L0vpv — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

No conformes con ver al Cruz Azul levantar la novena, algunos fans impusieron la “piedra de la obligación” para el siguiente torneo. ¿La Máquina volverá a hacer historia?

— ¡Vamos al Ángel para la celebración del #CruzAzulCampeón! Retírenle la piedra de la vergüenza!

— ¡Yahoo! 😃

— Y pónganle la piedra de la obligación para el siguiente torneo.

— ¡D'Oh! 🥺 pic.twitter.com/OsFL3UBzRZ — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

Bart y su lado más egocéntrico también se hizo presente durante los memes más graciosos de la noche. El divertido hijo de Homero Simpson utilizó su lado más sarcástico y ácido.

— ¡Ha Ha! ¡Perdedores!

— Cruz Azul, recuerda que también hay malos ganadores.

— Afición: Hace mucho que no ganaba y quizá no lo vuelva a hacer... ¡Lero, lero, nana nana! 😝 pic.twitter.com/5ZYWQ4yNdt — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

Los memes de las “cruzazuleadas” quedaron obsoletos y el patriarca de la familia Simpson, también expresó su dolor.

¡Ay, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer con diez mil memes de la cruzazuleada? pic.twitter.com/nC6kZvEqKa — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

La familia amarilla también bromeó con que el triunfo del Cruz Azul, provocó el supuesto fin del mundo.

"Bueno, el Cruz Azul es campeón y dejó de cruzazulear. ¿Y? ¡No es es fin del mundo!"

... pic.twitter.com/4127wPSIrd — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 31, 2021

Al parecer, el último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, pasó desapercibido frente el contundente triunfo del Cruz Azul.

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