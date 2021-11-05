El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será el escenario para la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en las 168 libras.

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Con el objetivo de acrecentar su legado en el boxeo, el originario de Guadalajara, Jalisco apunta a una nueva proeza en el deporte de los puños, pues se podría convertir en el primer campeón indiscutible de peso supermediano de la historia.

No obstante, antes de alcanzar la gloria deberá enfrentar a un rival con el que ya tuvo un careo intenso durante la presentación del combate y quien apunta a dar la sorpresa en una de las últimas galas del presente 2021.

Y es que el pugilista estadounidense reconoció que “no me viene mal una pelea ganada por la decisión. Soñé que Jimmy Lennon Junior anunciaba al ganador como nuevo campeón indiscutido y peleador invicto (aludiendo al récord que ha mantenido a lo largo de su carrera)”.

Cuándo, a qué hora y cómo ver la pelea del Canelo Álvarez EN VIVO

Será este sábado 6 de noviembre a las 8:30 p.m. cuando podrás ser testigo de una noche de boxeo, la cual será transmitida de manera simultanea a través de la señal de Azteca UNO, Azteca 7, ADN 40 y a más +; además de las plataformas digitales de TV Azteca, todo en exclusiva.

Los 15 años de La Casa del Boxeo se celebrarán de la mejor manera en voz de nuestros grandes expertos Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazón, Julio César Chávez y Rafa Ayala.

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