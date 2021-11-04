Esto es todo lo que tienes que saber antes de la pelea de Canelo Álvarez.

Saúl Canelo Álvarez se medirá ante Caleb Plant en una emocionante pelea, misma que se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre.

La esperada gala es muy importante porque es por el título de campeón indiscutido. A nivel mundial existen cuatro organismos internacionales que rigen el boxeo: Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

Cada uno de los organismos mencionados tiene un campeón por cada una de las 17 divisiones, siendo una de ellas supermediano, donde participan Canelo y Plant. El pugilista mexicano tiene 3 de los 4 cinturones (CMB, AMB y OMB), mientras que el estadounidense es el poseedor del campeonato de la FIB.

Quien logra los 4 cinturones de los 4 organismos en una división, se le dice campeón indiscutido y el Canelo podría convertirse en el primer latinoamericano en ganar los 4 títulos en una sola categoría y hacer historia en el deporte.

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Canelo o Plant harán historia en las 168 libras

En la división de los supermedios o supermedianos que marca como límite de peso las 168 libras, nunca un campeón mundial ha logrado el título de indiscutido en la historia.

No te pierdas la transmisión de esta pelea por Box Azteca, que celebrará los 15 años con Canelo vs Plant. Enciende la televisión a partir de las 9 de la noche en una transmisión en exclusiva por Azteca Uno, Azteca 7, Adn40, a más + y las plataformas digitales de azteca deportes.

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