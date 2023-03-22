¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de Un Día Para Vivir?

Con el compromiso de llevar el mejor contenido a las pantallas de los televidentes, la señal de Azteca Siete se encuentra de manteles largos con el estreno de una nueva temporada de Un Día Para Vivir con María José Magán.

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Luego del gran éxito que ha tenido la serie producida por Azteca Siete, estamos celebrando el estreno de la tercera temporada, donde nuevamente María José Magán va a ser la protagonista de la producción. Un Día Para Vivir llegó a la pantalla chica ayer lunes 20 de marzo.

¿Dónde y a qué hora puedo ver Un Día Para Vivir?

El estreno de la nueva temporada de Un Día Para Vivir con María José Magán lo podrás disfrutar de lunes a jueves en punto de las 21:30 por la señal de Azteca Siete. Sigue todas y cada una de las historias que podrán al límite las reacciones de las personas cuando se enteren que tiene 24 horas para poder resolver los problemas de su vida. Además, presenta historias que no solo llevarán entretenimiento a los hogares de México, también dejará un mensaje positivo que va a hacer reflexionar a todos los televidentes.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de Un Día Para Vivir?

La nueva temporada de Un Día Para Vivir comenzó el pasado lunes 20 de marzo, por lo que de lunes a jueves tienes una cita para ver la gran actuación de María José Magán, quien tiene un papel fundamental en la serie que ha conquistado a los televidentes.

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Para poder seguir todas las historias que nos van a hacer reflexionar sobre nuestras acciones diarias en la nueva temporada de Un Día Para Vivir, lo podrás hacer por la señal de Azteca Siete y por medio de la aplicación TV Azteca en Vivo.

