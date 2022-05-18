¿Cuándo y dónde ver las películas Harry Potter y el Cáliz de Fuego y Harry Potter y la Orden del Fénix?

Las historias mágicas de Harry Potter, Hermione y Ron llegan a la pantalla de Azteca 7 para conquistar a los televidentes con sus hechizos y aventuras en Hogwarts, pues próximamente harán su debut las entregas 4 y 5 (El Cáliz de Fuego y la Orden del Fénix).

Este sábado 21 de mayo en Azteca 7 estaremos cargados de magia, por ello te tenemos preparada una tarde sin igual con la llegada de “Harry Potter y El Cáliz de Fuego”, cinta que se estrenó en el año 2005, seguida de “Harry Potter y la Orden del Fénix”, estrenada dos años más tarde. ¡No te las pierdas!

En la cuarta entrega, el nombre de Harry emerge del Cáliz de Fuego y se convierte en un competidor más del Torneo de los Tres Magos, donde se enfrenta a dragones, demonios submarinos y a un laberinto encantado, para posteriormente encontrarse con el 'Señor Tenebroso'.

La quinta cinta de la saga muestra a un Hogwarts sacudido tras lo sucedido en el Torneo de los Tres Magos y a un Harry que está a punto de ser expulsado de la escuela de hechicería por usar la magia de forma ilegal fuera del colegio y en presencia de un muggle; sin embargo, se convierte en el centro de atención, no obstante, debe lidiar con la profesora Dolores Umbridge, quien se transforma en un verdadero dolor de cabeza para Harry, Hermione y Ron.

Por ello, los tres magos deberán sortear infinidad de obstáculos y aventuras por detener a Lord Voldemort, quien asesinó a los padres del Harry y hará todo lo posible para apoderarse de la escuela de magia y del mundo entero.

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¿Cuándo ver las películas 4 y 5 de Harry Potter?

Podrás disfrutar de “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” y “Harry Potter y la Orden del Fénix” este sábado 21 de mayo de 2022 por nuestra señal de Azteca 7.

Tenemos una cita llena de magia, hechicería y mucha diversión este sábado 21 de mayo a través de Azteca 7. ¿Estás listo?

