Annie Awards 2026: qué día son y a qué hora ver en MÉXICO los premios más importantes de animación

La temporada de premios continúa. Este fin de semana son los Annie Awards 2026, premios en los que la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood) reconoce lo mejor de la animación a nivel global. El reconocimiento abarca desde películas, cortometrajes y series de televisión hasta efectos especiales, música y storyboards, pero ¿cuándo son y a qué hora se pueden ver en México? Aquí TODOS los detalles.

¿Cuándo son los Annie Awards 2026?

La 53a edición de los Annie Awards se llevará a cabo la noche de este sábado, 21 de febrero, en el Golden State, desde el Royce Hall de la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles.

Annie Awards: a qué hora ver los premios más importantes de animación en México

La ceremonia de premiación de los Annie Awards 2026 dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora de Los Ángeles) / 9:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cómo ver la 53a edición de los Annie Awards en vivo?

Si quieres seguir el minuto a minuto de los premios más importantes de animación en el mundo, visita nuestro sitio web (Azteca 7), donde llevaremos un LiveBlog con la cobertura de la ceremonia en tiempo real, lista completa de ganadores y noticias relacionadas con el evento.

The 53rd Annie Awards™ celebration will kick off on Saturday, February 21, 2026, at UCLA’s Royce Hall.



For more info, visit https://t.co/K34J6TEUKz#53annieawards #annieawards pic.twitter.com/szD3HIQMxl — AnnieAwards (@AnnieAwards) January 5, 2026

K-Pop Demon Hunters, la películas MÁS NOMINADA en los Annie Awards 2026

Este año, la lista de nominados a los Annie Awards 2026 se encuentra liderada por K-Pop Demon Hunters. El éxito de las Las Guerreras Kpop cuenta con un total de 10 nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor guión, Mejor Animación de Personaje, Mejor Edición, Mejores Efectos Especiales, Mejor Diseño de Personajes, Mejor Música, Mejor Diseño de Producción y Mejor Interpretación de Voz (en idioma original).

Seguida de K-Pop Demon Hunters se encuentra Zootopia 2, con un total de 7 menciones. Entre los nominados también figura una producción mexicana: Soy Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz. La cinta de stop-motion es la primera en su tipo en alcanzar este reconocimiento. Específicamente, está nominada en la categoría de Mejor Película Independiente, junto a otras producciones exitosas, como A Magnificent Life, Arco, Lost In Starlight y Scarlet.