La SORPRENDENTE fortuna que han acumulado los actores de Stranger Things desde su estreno

¡Es hoy, es hoy! Tras años de espera, este 26 de noviembre finalmente llega la quinta y última temporada de Stranger Things. Si bien parece que fue ayer cuando Will Byers (Noah Schnapp) quedó atrapado en el Upside Down, ha pasado casi una década desde aquel primer episodio. Desde entonces, las carreras de los protagonistas han despegado, sumando diversos proyectos a sus trayectorias, así como unos cuantos millones a sus respectivas cuentas de banco.

¿Cuánto dinero han ganado los actores de Stranger Things desde su estreno?

Stranger Things sirvió como “trampolín” para los más jóvenes del cast. La primera temporada marcó el debut en la actuación del protagonista, Noah Schapp, mientras que para el resto de la pandilla de Hawkins representó una gran oportunidad, lanzándolos a la fama internacional desde muy temprana edad. En aquel entonces, la mayoría cobró cerca de $20,000 dólares por episodio, cifra que hoy parece un chiste a comparación de los sueldos para la quinta temporada.

Derivado de su impecable trabajo en Stranger Things, los actores de la serie fueron sumando diversos proyectos, tanto en el cine como en la televisión, lo que les ha ayudado a forjar un patrimonio considerable. A continuación, un listado con la sorprendente fortuna de cada uno de los miembros del cast, según Celebrity Net Worth, sitio web especializado en finanzas de celebridades.



Millie Bobby Brown ( Eleven ): $20 millones de dólares

( ): $20 millones de dólares Finn Wolfhard ( Mike Wheeler ): $4 millones de dólares

( ): $4 millones de dólares Gaten Matarazzo ( Dustin Henderson ): $5 millones de dólares

( ): $5 millones de dólares Sadie Sink ( Max ): $4 millones de dólares

( ): $4 millones de dólares Joe Keery ( Steve Harrington ): $4 millones de dólares

( ): $4 millones de dólares Charlie Heaton ( Jonathan Byers ): $4 millones de dólares

( ): $4 millones de dólares Natalia Dyer ( Nancy Wheeler ): $4 millones de dólares

( ): $4 millones de dólares Noah Schapp ( Will Byers ): $3 millones de dólares

( ): $3 millones de dólares Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair): $3 millones de dólares

Si bien el cast también incluye a otras grandes estrellas como Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Jamie Campbell Bower (Vecna) y Maya Hawke (Robin Buckley), lo cierto es que ellos ya contaban con cierta trayectoria en la industria del entretenimiento, por lo que ya tenían un patrimonio establecido. No obstante, su fortuna también tuvo un incremento considerable.

El patrimonio neto de Ryder está valorado en $18 millones de dólares y el de Harbour en $6 millones. Por su lado, Hawke posee una fortuna de $4 millones y Campbell una de $3 millones.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?

La primera parte de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en punto de las 7:00 p.m. (CDMX) este 26 de noviembre y constará de cuatro episodios. La segunda parte, de tres capítulos, llegará en Navidad y el último episodio se proyectará en la víspera de año nuevo. Estos serán todos los episodios de la última temporada:

Parte uno

The Crawl (‘La Misión’)

The Vanishing of… (‘La desaparición de…’)

The Turnbow Trap (‘La trampa de Turnbow’)

Sorcerer (‘Hechicero’)

Parte dos

Shock Jock (‘Electrochoque’)

Escape from Camazotz (‘La huida de Camazotz’)

The Bridge (‘El Puente’)

Episodio Final

The Rightside Up (‘Este lado’)

