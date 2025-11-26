Personaje de EUPHORIA será creadora de CONTENIDO PARA ADULTOS en la tercera temporada: ¡Entérate de quién se trata!

La serie Euphoria sin duda fue un éxito mundial en la plataforma de streaming MAX, miles de adolescentes consumieron la primera y segunda temporada de forma masiva, esto en parte por la producción tan cuidada, las actuaciones estelares y los temas que aborda la historia como el abuso de sustancias nocivas, problemas de identidad, sexualidad y amistad. Como parte del fenómeno que fue Euphoria, en febrero de 2025 MAX confirmó el rodaje de la tercera temporada y parte de las sorpresas es que la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie, será creadora de contenido de página para adultos.

¿Por qué Cassie creará contenido para adultos?

La temporada 3 de Euphoria busca darle un giro distinto a la historia y que deje de pertenecer a un nicho de adolescentes, esto a partir de abordar temas de la vida adulta como el manejo de las emociones, la sexualidad, temas profesionales y todo lo que encamina a los personajes a un rumbo más maduro en sus vidas. Uno de los ejes centrales es la sexualidad y la relación con la vida actual de las generaciones por lo que el uso de plataformas con contenido para adultos será un recurso que abordará el personaje de Cassie.

Durante este año se filtraron grabaciones en donde, según los rumores, el personaje de la actríz Sydney Sweeney es descubierta por Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, tomándose fotografías vestida de conejita para su contenido en la plataforma azul. Esto ha dejado diversos comentarios, entre ellos la comparación con el personaje de Kat Hernandez, interpretado por Barbie Ferreira, quien recurrió a esa acción en la temporada pasada.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de Euphoria?

Uno de los datos que se revelaron sobre la tercera parte de la serie es la aparición de la cantante Rosalía y Sharon Stone. Respecto al talento que continua destaca Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatown y Alexa Demie.

Por otro lado, el proyecto continuará abordando uno de los ejes principales: la dependencia de sustancias por parte de la protagonista Rue. También se espera que esta temporada sea una de las más intensas y llenas de drama. Respecto a la fecha de estreno aún no se confirma una exacta, pero se espera que llegue en primavera de 2026.

Sin duda, miles de fans esperan este momento ya que hace más de tres años que se lanzó la temporada dos incrementando la intriga sobre la continuación de la vida de las protagonistas y dejando que la imaginación y teorías de los fans creciera y fuera diversa.

