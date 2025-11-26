⁠ESTE será el final de Stranger Things según la Inteligencia Artificial (SPOILERS)

Este miércoles por fin podremos ver la nueva temporada de Stranger Things, o al menos la primera parte, y es que luego de 3 años de espera y un sin fin de rumores sobre el futuro de este proyecto por fin tendremos un desenlace, el cuál además de épico, promete ser motivador, impactante y hasta triste de acuerdo con algunas versiones.

Hace casi una década que conocimos el pueblo de Hawkins y algunos de los misterios de otro mundo que rodean a Dustin, Once, Mike, Lucas, Will y que los ha acechado desde el “accidente” en el laboratorio, mismo que nos ha dado una de las historias más queridas y entretenidas del mundo geek.

¿Cuál será el final de Stranger Things?

En el estreno de esta nueva parte, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, se espera que se cumplan algunas teorías que han especulado sobre cómo podría terminar Stranger Things, tomando en cuenta el tono de la serie, los arcos de los personajes y lo que los Duffer han insinuado:

Posible final de Stranger Things



Hawkins se convierte en el campo de batalla final: Después de que el Vecna fracture la barrera entre dimensiones, Hawkins queda “a medias” entre el Mundo del Revés y el mundo real. La temporada final probablemente será una guerra abierta en el pueblo.



Después de que el fracture la barrera entre dimensiones, queda “a medias” entre el Mundo del Revés y el mundo real. La temporada final probablemente será una guerra abierta en el pueblo. Vecna revelará su objetivo final: Lo más probable es que Vecna no quiere solo destruir: quiere convertir el mundo en su dimensión, usando a Eleven como “puente final”.



Lo más probable es que no quiere solo destruir: quiere convertir el mundo en su dimensión, usando a como “puente final”. Eleven hará el sacrificio más grande: Eleven es la única capaz de cerrar el portal desde adentro y se queda atrapada en el Upside Down para cerrar todo, desapareciendo del mundo real.

A nivel narrativo encaja: cierra su arco de sentirse un “experimento” y finalmente decide ella misma su destino.

Will se convierte en la clave emocional pues siempre ha sido el “radar” del Upside Down y lo más probable es que finalmente se enfrente a Vecna y rompa su conexión con él, ayudando a Eleven a ganar.

Muerte importante: Stranger Things siempre ha sido conservadora con muertes, pero para el final es casi seguro que caiga al menos un personaje grande.

Los candidatos más probables:

