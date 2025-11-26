A qué hora sale ‘Stranger Things 5' en México: todo lo que tienes que saber de la última temporada de la serie

“Stranger Things 5” estrena hoy sus primeros 4 capítulos y los fans ya están emocionados. Sin embargo, aunque el día del lanzamiento se sabe desde hace tiempo, muchos todavía se preguntan a qué hora salen los episodios, para agendar sus actividades y poder ver el inicio del fin de una de las series más exitosas de la última década.

Lo que se sabe es que la última temporada de Stranger Things sale hoy, miércoles 26 de noviembre, a las 7:00 pm (hora centro de México).

¿Qué se verá en el Volumen 1 de ‘Stranger Things 5’?

La historia de “Stranger Things” continuará los hechos ocurridos en Hawkins, pero en 1987. El pueblo está intentando componerse de las atrocidades que Vecna hizo años atrás: hay toque de queda y muchos tienen miedo, pues el ejército intervino para deshacerse de una vez por todas de este ente del Upside Down.

El capítulo 1 titulado “Al Rescate” durará una hora y 8 minutos. Comienza a toda potencia porque fue dirigido por los hermanos Duffer, los creadores de la serie. Lo mismo ocurre en el episodio 2 “La desaparición de…”, con una duración de 54 minutos.

Para el capítulo 3 las cosas cambian. Está titulado “La trampa de Turnbow”, dura una hora con 6 minutos, pero el director es Frank Darabont. Finalmente, en el último episodio de este volumen será “Hechicero”, con una duración de una hora y 23 minutos, también con la dirección de los Duffer.

Cuándo salen más capítulos de ‘Stranger Things 5’: todo sobre el Volumen 2 y el capítulo final

En total, “Stranger Things 5” tendrá 8 capítulos , pero Netflix decidió dividirlos en volúmenes y un episodio final que, en realidad, parece una película (y de hecho se transmitirá en algunos cines).

(ESPECIAL/NETFLIX) ¿Será el final de Vecna en Stranger Things 5?

Para el Volumen 2, que incluye 3 capítulos más, los fans tendrán que esperar hasta el 26 de diciembre de 2025, en plena Navidad, para ver la continuación. Y luego, el capítulo final de “Stranger Things” se estrenará el 31 de diciembre, para recibir el Año Nuevo. Este cierre durará 3 horas y podrá verse en algunos cines seleccionados.