¡Esto fue TODO lo que sucedió en el mundo geek mientras esperábamos Stranger Things 5! (Spoiler: Fue MUCHÍSIMO)

El 27 de mayo del 2022 fue la ÚLTIMA VEZ que tuvimos una entrega de Stranger Things, y desde ese entonces todos nos quedamos esperando la temporada 5 y la que sería, por fin, el final de la historia de Hawkins. Y si TRES AÑOS no te parece tiempo largo para haber esperado la conclusión de una serie de plataforma, aquí te dejamos la línea del tiempo definitiva de lo más relevante que sucedió en el mundo geek mientras el Upside Down se mantenía en pausa.

2022 - El año que inició la espera

11 de junio sale Dragon Ball Super: Super Hero y conocemos a Gohan Beast, el internet EXPLOTÓ.

8 de julio se estrenó Thor Love And Thunder.

02 de agosto DC decidió CANCELAR "Batgirl" y se hizo uno de los escándalos más grandes de Hollywood.

y se hizo uno de los escándalos más grandes de Hollywood. 21 de agosto se estrenó la Temporada 1 de House of the Dragon , reviviendo a todos los que amaron Game of Thrones.

, reviviendo a todos los que amaron Game of Thrones. En octubre BTS anunció su HIATUS oficial por la entrada de los integrantes al servicio militar.

oficial por la entrada de los integrantes al servicio militar. 11 de noviembre llegó a los cines Black Panther: Wakanda Forever (y todos llorábamos la ausencia de Chadwick Boseman).

(y todos llorábamos la ausencia de Chadwick Boseman). 11 de noviembre Ash Ketchum se convirtió en CAMPEÓN MUNDIAL después de 25 años.

2023 - La espera continuó

15 de enero se estrenó la primera temporada de The Last Of Us , teniéndonos a todos BERREANDO con la historia.

, teniéndonos a todos BERREANDO con la historia. 31 de enero: James Gunn anunció el REINICIO del universo de DC .

. 17 de febrero Marvel sacó Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

El 03 de mayo salió Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

El 21 de julio inició la pelea más grande de los últimos años en el cine: el Barbenheimer

31 de agosto se estrena la serie live action de One Piece y TODOS la aman

12 de octubre se anuncia OFICIALMENTE Dragon Ball Daima.

El 10 de noviembre se estrenó en cines The Marvels.

Entró en producción la temporada 2 de House of the Dragon .

. Lanzan reboot de Pokémon y Ash Ketchum se DESPIDE como protagonista del anime.

2024 - Hubo de todo menos la continuación de Hawkins

15 de marzo se estrenó Dune parte 2.

El 10 de junio llegó a cines Intensamente 2

23 de junio James Gunn anuncia a David Corenswet como el nuevo Superman del reinicio de DC.

del reinicio de DC. En junio inicia el rodaje de la Temporada 2 del live action de One Piece.

16 de junio se estrenó la Temporada 2 de House of the Dragon (y seguíamos sin tener NADA de Stranger Things).

de (y seguíamos sin tener NADA de Stranger Things). 25 de julio llegó Deadpool & Wolverine a la pantalla grande.

a la pantalla grande. 11 de noviembre se estrena Dragon Ball Daima.

22 de noviembre se estrenó la primera parte de Wicked.

2025 - Casi otro año de espera

14 de febrero sale Capitán América: un nuevo mundo.

13 de abril se estrena la Temporada 2 de The Last Of Us .

. 30 de abril Marvel lanza la película de los Thunderbolts

El 20 de junio lanzan K-Pop Demon Hunters y se convierte en el HITO de la animación.

y se convierte en el HITO de la animación. El 24 de julio sale Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

BTS prepara su COMEBACK después de que cumplieron con su servicio militar.

prepara su COMEBACK después de que cumplieron con su servicio militar. 11 de septiembre se lanza Demon Slayer: Castillo Infinito , y ROMPE RÉCORDS.

, y ROMPE RÉCORDS. El 21 de noviembre se estrenó Wicked: For Good.

¿Cuándo se estrena FINALMENTE Stranger Things Temporada 5?

Después de una LARGA ESPERA la temporada 5 de Stranger Things va a tener un total de 8 episodios, y habrá diferentes fechas de liberación para cada uno de ellos, por lo que la distribución quedaría de la siguiente forma:

