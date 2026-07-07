Aprende a elegir snacks y nutre así tu cuerpo

La alimentación es uno de los puntos más descuidados por parte de muchas personas, sin embargo es esencial que ciertos detalles se corrijan. Si los interesados realmente quieren tener bienestar general, este tipo de circunstancias deben tomarse en cuenta. Los snacks probablemente se han consumido en presentaciones de frituras o dulces con exceso de azúcares o demás elementos. Por ello, he aquí la clave para las colaciones, las cuales pueden marcar diferencia.

Luz Elena y la sexóloga Leidy Constanza explican cómo jalar el cabello en la intimidad sin lastimar

¿Qué necesitan los snacks para que sean nutritivos?

Parte de las claves radican en el cambio de enfoque de este tipo de alimentos. Probablemente se utilizaron durante mucho tiempo para llenar entre comidas, no importaba lo que contuvieran como elementos positivos o nocivos. Por ello, se debe enfocar hacia el consumo de alimentos con propósitos nutricionales claros.

1.- Grasas saludables y proteínas - Aquí se pueden buscar semillas, lácteos o nueces que eviten antojos de azúcar y que además sean saciantes durante unas horas.

2.- Fibra soluble e insoluble - Aquí el objetivo es regular el tránsito intestinal, provocar una digestión lenta y evitar los picos de glucosa.

3.- Compuestos prebióticos - Estas son fibras vegetales especializadas que actúan como elementos exclusivos para los probióticos.

¿Cómo saber que mis snacks son saludables?