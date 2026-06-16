Consume estos alimentos y fortalece tus uñas de manera natural

En la actualidad las personas se fijan en demasía en cómo adornar o “hacerse” las uñas. Y si bien el ámbito estético es relevante y cada quien elige cómo hacer arte en sus manos, el tema de salud también es de suma prioridad. Por eso este artículo está armado para compartirte qué alimentos fortalecen tus uñas y cuáles son los elementos que contienen estos aspectos alimenticios. Entonces… toma nota y disfruta de bienestar.

¿Qué nutrientes necesitan las uñas para estar saludables?

Si eres fanática de hacerte miles de cosas en las uñas, pero suelen quebrarse fácilmente… puede ser un indicativo de que te faltan algunos elementos nutritivos. Por eso, debes entender que la salud en esa parte de tu cuerpo requiere sobre todo de biotina. Esta contiene lo que se conoce como la vitamina B7, que también contribuye a la generación de queratina.

Salmón

Aquí no solo hay aporte de biotina, sino de ácidos grasos en presentación Omega-3. Estos se catalogan como amplios nutrientes de la salud del corazón. Asimismo provocan que la función cerebral camine de grata manera… y a su vez se reducen la inflamación en el cuerpo. Y como extra, existen múltiples proteínas de calidad para tu dieta.

Almendras

Para cuidar tus uñas agregando biotina fácilmente, esta es tu opción ideal. Consumiendo este alimento recibes antioxidantes, magnesio, vitamina E, grasas saludables… que a su vez ayudan a la protección de células del año oxidativo. Así se beneficia la salud cardiovascular y el cuidado de la piel. Solamente no te excedas (así con todos los alimentos) con el consumo de almendras.

Hígado de res

El combo completo del hígado de res incluye (además de la biotina) vitamina A, zinc, hierro y otras vitaminas del complejo B. Con esto, aunque es sabido que muchas personas no toleran el hígado como alimento, sí ayuda bastante a la producción de glóbulos rojos. Con esto además, te ves blindado con algunas deficiencias nutricionales.

Huevos

De este alimento, la que está especialmente llena de biotina es la yema. Y tal como el resto de alimentos presentados aquí, debidamente comidos y en una dieta equilibrada, aportan beneficios como la colina, vitamina D y proteínas de alta calidad. Esto generaría buena salud muscular, mantenimiento de tejidos como las uñas y piel o buen funcionamiento cerebral.