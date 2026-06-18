Come almendras y chocolate y ve cómo mejora tu salud

Tal vez de pequeño (incluso ya mayor) te han regañado por consumir tantas golosinas, pues se indica que pueden ser malas para la salud. Sin embargo, estudios recientes han entendido que la combinación de almendras y chocolate podría ser benéfica para tu cuerpo. Aunque como todo, es clave hacerlo con moderación para no generar problemáticas.

¿Por qué las almendras y chocolate son una combinación ideal para el corazón?

El primer punto que se debe aclarar, es que la combinación ganadora es la de almendras y chocolate negro, la cual puede convertirse en un ámbito positivo para tu salud cardiovascular. Las claves aquí radican en la reducción del colesterol LDL, que logra este particular dúo, además de la facilitación del funcionamiento de las arterias por su aporte de antioxidantes y grasas saludables.

Diversos estudios a lo largo del mundo, tal como el hecho por The American Journal of Clinical Nutrition, analizaron los efectos de estos alimentos en personas con sobrepeso y con temas de riesgo en asuntos cardiovasculares. En específico ayudan a las arterias a reducir niveles de apolipoproteína B, que es un elemento relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

De manera específica, las almendras aportan potasio, magnesio, vitamina E, fibra y grasas monoinsaturadas… que son nutrientes que se relacionan con la correcta salud del corazón. Mientras que del lado del chocolate negro (específicándose que es el de 70% o más de cacao), concentra flavonoides que favorecen la circulación sanguínea y ayudan a proteger las arterias del daño oxidativo.

¿Cuánto puedo consumir de almendras y chocolate negro?

Aunque parece dicho popular, todo en exceso es malo. Sin embargo, primero se recuerda que ambos productos deben ser lo más naturales posibles (sin azúcares o sales añadidas) y con el chocolate se debe cumplir el mínimo de 70% de chocolate negro. El riesgo específico es que ambos alimentos contienen grasas y calorías específicas, por eso se recomienda como un snack casual. Incluso los nutriólogos recomiendan una combinación con yogur natural, barras caseras o mezclas de frutos rojos.