Estas son las PODEROSAS razones para cenar huevo duro 3 veces a la semana

En diversos espacios se ha recomendado en demasía al huevo en general, pues tiene muchos elementos que pueden ayudar al cuerpo. En este caso, se recomienda que las personas consuman al menos 3 veces a la semana huevo duro en la noche… esto como cena. Así, el cuerpo se verá fortalecido en el aspecto específico de la recuperación muscular y mejora del sueño. A continuación tienes la explicación completa.

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¿Por qué cenar huevo duro ayuda a la recuperación muscular?

Dado que en la noche el cuerpo entra en una fase de ayuno prolongado, en la cual suceden procedimientos de síntesis proteica y reparación celular, las propiedades del huevo duro entran a trabajar directamente en este ciclo.

Prevención del catabolismo - Este alimento ayuda a tener una fuente proteica sólida y de digestión gradual. Así, los niveles de aminoácidos se vuelven estables en la sangre en las horas de la madrugada. Con esto no se pierde masa muscular (catabolismo), lo cual provoca un tono físico saludable.

Gran proteína biológica - Los aminoácidos que el cuerpo no produce por sí mismo, se consiguen gracias a este alimento. En ese sentido, el organismo utiliza eficientemente bloques de construcción para reparar microroturas de fibra muscular, causada por el ejercicio físico o la actividad diaria. Todo esto, provocado por la proteína de fácil asimilación del huevo duro.

¿Por qué el huevo duro produce un buen descanso?

Esto se logra gracias a los componentes químicos del huevo duro, los cuales tienen un impacto directo en el sistema nervioso central, situación que logra una ayuda en la transición hacia un sueño reparador.