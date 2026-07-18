Estas son las PODEROSAS razones para cenar huevo duro 3 veces a la semana
Aunque es un alimento que pudiera parecer poco atractivo para algunos, se indica que cenar huevo duro puede traer mútiples beneficios. Toma nota y aprende.
En diversos espacios se ha recomendado en demasía al huevo en general, pues tiene muchos elementos que pueden ayudar al cuerpo. En este caso, se recomienda que las personas consuman al menos 3 veces a la semana huevo duro en la noche… esto como cena. Así, el cuerpo se verá fortalecido en el aspecto específico de la recuperación muscular y mejora del sueño. A continuación tienes la explicación completa.
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¿Por qué cenar huevo duro ayuda a la recuperación muscular?
Dado que en la noche el cuerpo entra en una fase de ayuno prolongado, en la cual suceden procedimientos de síntesis proteica y reparación celular, las propiedades del huevo duro entran a trabajar directamente en este ciclo.
- Prevención del catabolismo - Este alimento ayuda a tener una fuente proteica sólida y de digestión gradual. Así, los niveles de aminoácidos se vuelven estables en la sangre en las horas de la madrugada. Con esto no se pierde masa muscular (catabolismo), lo cual provoca un tono físico saludable.
- Gran proteína biológica - Los aminoácidos que el cuerpo no produce por sí mismo, se consiguen gracias a este alimento. En ese sentido, el organismo utiliza eficientemente bloques de construcción para reparar microroturas de fibra muscular, causada por el ejercicio físico o la actividad diaria. Todo esto, provocado por la proteína de fácil asimilación del huevo duro.
¿Por qué el huevo duro produce un buen descanso?
Esto se logra gracias a los componentes químicos del huevo duro, los cuales tienen un impacto directo en el sistema nervioso central, situación que logra una ayuda en la transición hacia un sueño reparador.
- Controla la glucosa nocturna - El huevo duro evita los picos de insulina en la sangre, gracias a sus proteínas y grasas saludables… libres de carbohidratos. Esto se puede traducir en la NO aparición de despertares abruptos nocturnos provocados por bajones de azúcar a mitad de la noche.
- Alto aporte de triptófano - El triptófano es una aminoácido esencial que produce la hormona del bienestar (serotonina) y la encargada de regular los ciclos del sueño y la vigilia (melatonina). Entonces, esto se ejemplifica como un aviso que se le da al cerebro para indicarle que llegó el momento de relajarse.
- Mucha colina y B12 - Mientras que en última instancia, la colina que se encuentra en la yema, se mete directamente en la producción de neurotransmisores, regulando el estado de ánimo y reduciendo el estrés antes de comenzar con el sueño. Es decir, la vitamina B12 y la colina son esenciales para hacer funcionar correctamente el sistema nervioso.