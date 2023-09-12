Danna Paola va a cantar el himno en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Estamos a pocos días de poder vivir una de las peleas más esperadas del año, donde vamos a tener grandes sorpresas, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado Saúl Canelo Álvarez, quien se va a enfrentar a Jermell Charlo, el próximo 30 de septiembre.

Sin embargo, este hecho no es el único momento que se espera para la gran noche, ya que el boxeador mexicano decidió revelar más detalles sobre el encuentro. Y es que, de acuerdo con lo que se tiene información, el púgil ya tiene a la cantante que va a entonar el Himno Nacional Mexicano en su pelea.

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Se trata de la talentosa Danna Paola, una cantante mexicana que ha ganado gran popularidad en todo el mundo, pues su voz y trayectoria la han posicionado como una de las favoritas entre el público en la actualidad.

Por medio de una entrevista para una cadena de televisión, Saúl Álvarez habló de los detalles previos a su pelea, ya que siempre logra sorprender a sus fans, pues cada uno de sus encuentros lo acompaña una gran estrella de la música mexicana.

Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el Himno

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Saúl Canelo Álvarez?

La gran pelea del boxeador mexicano, la podrás seguir por la señal de Azteca 7, La Casa del Boxeo, donde toda la acción será el próximo 30 de septiembre en punto de las 21:00 horas. También, la podrás ver por Azteca UNO.

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Las emociones van a tener lugar en la T-Mobile Arena, Las Vegas, donde Saúl Canelo Álvarez se va a medir contra Jermell Charlo.

Danna Paola se va a sumar a la larga lista de cantantes que han estado con el boxeador en el ring, entre ellas: Edith Márquez, Carlos Rivera, Ángela Aguilar, Paty Cantú, Sofía Reyes, Pike Romero, Carín León y Carolina Ross.

