¿Elsa y Tarzán son hermanos? La teoría conspirativa más sonada en el multiverso de Disney

Es una realidad que los usuarios se han encargado de crear el multiverso de Disney, donde los internautas han logrado entrelazar a diversos personajes de sus películas, explicando que se trata de familiares o cambios en el tiempo que pocos conocían.

La teoría conspirativa más sonada, explica que Elsa y Tarzán podrían ser hermanos. Ante tal hipótesis existe una interesante explicación al respecto. Para que sepas más, te detallaremos de qué se trata.

¿Elsa y Tarzán son hermanos?

La teoría conspirativa más sonada empezó en redes sociales. En el 2015, se dio a conocer que los padres de Elsa no murieron en el mar. Durante su viaje en barco, la reina estaba embarazada. Hasta que la embarcación se quemó y ambos reyes lograron salvarse del fuego al huir en otra balsa.

Por lo que decidieron crear la caza en el árbol para poder cuidar de Tarzán, hasta que murieron por el ataque del felino. Chris Bucker en una entrevista a MTV News, abrió la teoría al aceptar el posible multiverso de Disney, aprovechando el momento para conectar el universo de “Reyes de las Olas”. Aunque no es un canon oficial.

Dichos comentarios fueron aplaudidos al permitir abrir y conectar nuevos universos de películas y productoras diferentes. Aunque en la segunda película de Frozen, se aclaró la forma en qué murieron los reyes, muchos internautas se quedaron con la idea de que ambos personajes son hermanos.

¿Cómo obtuvo sus poderes Elsa?

No olvidemos que el personaje de Elsa se destaca por poder manejar el hielo con su magia. No fue hasta Frozen 2, que se aclara que todos sus poderes son parte de un regalo que obtiene Iduna (su madre) al momento de rescatar a Agnarr, recompensando su actuar desinteresado.

Por esa misma razón, su hermana Ana no tiene esos poderes, ya que las habilidades mágicas fueron hacia su primogénita. Ahora ya conocemos la importante teoría conspirativa más sonada, donde explica la posibilidad de que Tarzán y las princesas de Frozen son hermanos. Hay muchas hipótesis que crean un multiverso de Disney.