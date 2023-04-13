¡Así fue como Brad Pitt aceptó estar en Deadpool 2!

La cantidad de personajes que tiene el universo de Marvel, desde los vengadores hasta los X-Men, es impresionante, no seríamos capaces de nombrarlos todos porque se nos iría la vida entera. Pero si eres de esos fans de hueso colorado sabrás que al MCU se han integrado muchas celebridades, y sí entre ellas se encuentra el actor más aclamado de Hollywood: Brad Pitt.

Deadpool se caracteriza por ser un personaje bastaaaante caótico, es verdad, pero eso no le resta nada al nivel de carcajadas que se saca tanto en la primera como en la segunda entrega de su franquicia, si bien todos tenemos uno o dos escenas favoritas que nos hacen reír bastante por más que las veamos una y otra vez.

Pero en Deadpool 2 hay un momento en específico que para todos fue bastante divertido, se trata del instante en el que Deadpool comienza a querer reunir a su propio equipo de superhéroes y decide llamarlos X-Force como broma al nombre de los X-Men, rápidamente comienza el casting para los nuevos héroes y aparecen personajes muuuuy peculiares.

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Entre estos personajes resalta uno que tiene por nombre Vanisher, un hombre invisible al que nunnca le vemos la cara hasta que, mientras realizan su primera misión como X-Force, Vanisher va cayendo en un paracaídas y se enreda en cableado de electricidad, sufriendo un terrible accidente que revela su rostro: el del mismísimo Brad Pitt.

Te preguntarás, ¿cómo es que este famosísimo actor accedió a aparecer cinco segundos en una película de Deadpool interpretando a un personaje tan irrelevante? ¡Pues aquí te tengo toda la historia!

Resulta que un día mientras estaban leyendo el libreto los actores y guionistas decidieron, tal vez de broma, que hacer un cameo con algún actor famoso usando a Vanisher sería una excelente idea, así que pensaron ¿quién es el actor más ocupado y que fácilmente nos podría decir que no? Brad Pitt. Así que Ryan Reynolds se dio a la tarea de escribirle para explicarle cómo estaban las cosas, era un personaje minúsculo que saldría apenas unos segundos en pantalla.

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A Brad Pitt se le hizo algo tan divertido que rápidamente aceptó el papel, y en palabras de Ryan Reynolds "tardó más tiempo en beberse el café que pidió como pago que filmar la escena en la que aparecía", pues el actor rodó aproximadamente 7 minutos en pantalla verde para poder hacer todo lo que aparece en Deadpool 2.