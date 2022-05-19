Revelan la primera FOTO de la película Deadpool 3.

“Deadpool”, cinta del irreverente antihéroe más querido del Universo de Marvel Comics, protagonizada por Ryan Reynolds, ha contado con dos entregas, la última fue hace cuatro años y desde entonces mucho se ha especulado sobre un tercer largometraje.

Desde que Disney compró FOX se generó una gran incógnita sobre qué pasaría con “Deadpool 3”; sin embargo, en las últimas horas, la cuenta oficial de la película publicó una imagen que mostró el regreso de un entrañable personaje, acompañada de ciertas referencias al protagonista.

A través de Twitter, la cuenta oficial de la cinta compartió una imagen en la que reaparece el simpático Peter (Rob Delaney), aquel divertido sujeto con bigote que no solo formó parte del X Force, sino también fue uno de los pocos sobrevivientes de la primera misión que resultó todo un fiasco.

El guiño a Ryan Reynolds

En la imagen se puede apreciar a Peter usando una chaqueta de Mint Mobile; sin embargo, lo que más llamó la atención es que está cargada de easter-eggs relacionados con Ryan Reynolds y las compañías de las que es propietario o en las que tiene gran presencia comercial como Aviation Gin, Wrexham AFC Football, Maximum Effort y MNTN.

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Deadpool 3 update: We’ve nailed down brand integrations. Story, character, and script next! pic.twitter.com/ArXHLk01lq — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) May 18, 2022

Esta imagen no es un guiño para la tercera entrega, sino para su protagonista, ya que además fue acompañada del siguiente mensaje: “Actualización de “Deadpool 3”: Hemos agregado las integraciones de la marca. La historia, el personaje y el guion son los que siguen”.

Quizá esto sería un adelanto de cómo Wade Wilson se unirá al Multiverso de Marvel Comics tras la compra de FOX. Hace tiempo se le pregunto a Shawn Levy, director de “Deadpool 3”, si existía la posibilidad de ver a Ryan Reynolds actuando junto a Hugh Jackman en una película que ligue al antihéroe con los X-Men y esto respondió:

“No voy a decir dónde o cómo, pero definitivamente confirmaré mi intención y determinación de ser el afortunado hijo de p... que pone juntos a esos dos magníficos dioses en la misma película. Eso sucederá, y seré yo”.

