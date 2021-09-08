Eligió vivir al máximo… en su último día de su vida.

Contra todo lo que la gente puede decir y contra su propia familia, Rosalinda tomó las riendas de su destino, y eligió vivir al máximo, y fue acompañada por su nieto para hacer locuras y romper todos los esquemas.

Si eres feliz, ¿importa que te llamen loca? Rosalinda nos mostró que cuando se trata de elegir el amor y la felicidad, lo demás no importa. Esta conmovedora historia la puedes encontrar en “Demencia”, un nuevo episodio de “Un día para vivir”.

La primera actriz, Sylvia Pasquel interpreta a “Rosalinda”, recibe la visita inesperada de una mensajera (María José Magán), que le indica que tiene 24 horas de vida en las que se pregunta si no tiene algo pendiente por hacer o algo que hubiera querido hacer.

Es cuando piensa cómo sería su vida si hubiera tomado otras decisiones, como su matrimonio y un amor frustrado, por lo que decide romper todos los esquemas y a sacarse todos los prejuicios impuestos.

Acompañada por su nieto Nicolás (Gabro Ornelas), comienza un viaje donde vivirá alegrías, peligro y descubrirá un destino que nunca se pudiera haber imaginado.

Un Día Para Vivir | Demencia.

Sigue de lunes a jueves los capítulos de “Un día para vivir” a las 8:30 P.M. por Azteca 7.

