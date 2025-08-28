Estas bandas reales inspiraron a 4*Town de Red: El Panda Rojo

La película de Red: El Panda Rojo se ha ganado nuestro corazón desde la primera vez que la vimos, pues la historia que nos plantean donde Mei Lee pasa por diversos cambios nos hizo sentir identificados, además de emocionados pero uno de los puntos que más nos ha gustado es la banda sonora que estuvo a cargo de 4*Town, una banda ficticia.

4*Town es la agrupación juvenil ficticia que está conformada por: Robaire, Aaron Z, Jai, Tucker y Jared y que ciertamente vuelven locas a todas las personas (nada alejado de la realidad con las bandas de K-Pop actuales ¿verdad?), por su música, su imagen, sus letras… En fin, por su encanto, ¿Te suena?

Estas son las agrupaciones que inspiraron a 4*Town de Red: El Panda Rojo

Todos en algún momento de la vida hemos estado obsesionados por alguna agrupación, al igual que Mei Lee y sus amigas, por lo que aquí te daremos las agrupaciones en las que se han inspirado para esta representación.

Backstreet Boys - Su estilo vocal armonizado y las baladas pop es toda la esencia de esta agrupación.

NSYNC - El look juvenil, los bailes sincronizados, el carisma en el escenario es justo ese aura de un época “dosmilera” que dominaba al mundo y las listas de reproducción.

98 Degrees - La influencia en las armonías más románticas de esa música era algo de lo más característico, además de ser un sello en ambas bandas.

O-Town - La idea de un grupo fabricado por la industria para ser el “ideal” de los fans es un concepto que se ha trabajado muy bien desde hace años y este es un claro ejemplo.

Una banda sonora única

La música de 4*Town fue escrita por Finneas (el hermano y productor de Billie Eilish), lo que le dió un toque auténtico de boy band moderna mezclada con nostalgia de los 2000.

No te pierdas de nuestro próximo estreno Platinum “Red: el Panda Rojo” este domingo 31 de agosto a las 7:45 p.m., por Azteca 7.