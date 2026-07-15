Ruta “Agente Kim reactivado”: Locaciones reales en Corea del Sur y cómo visitarlas desde México

Los amantes de las grandes producciones de seguro están suscriptos a algunas de las compañías de streaming. En estas plataformas existe un gran catálogo de series y películas que se actualiza constantemente.

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Muchos de ellos no solo disfrutan de estas producciones sino que se aventuran a conocer los lugares en donde fueron filmadas. Esta experiencia se enmarca dentro del denominado turismo cinematográfico y es por eso que en esta oportunidad te daremos un gran ejemplo.

¿Dónde se rodó “Agente Kim reactivado”?

La plataforma Netflix es una de las más elegidas en México y que posee un catálogo muy rico en series y películas que logran atrapar a una gran audiencia. Una de las producciones que ha logrado ubicarse entre las más vistas es “Agente Kim reactivado”, una miniserie originaria de surcorea que mezcla acción, drama y suspenso.

“Agente Kim reactivado” fue estrenada en Netflix en junio pasado, cuenta con 10 capítulos y fue rodada íntegramente en locaciones de Corea del Sur. La producción de esta serie aprovechó entornos urbanos como locaciones para distintas escenas que pueden disfrutarse a lo largo de la trama.

Ruta “Agente Kim reactivado”

Reuniendo todo lo señalado, quienes se vieron atrapados por “Agente Kim reactivado” tienen la posibilidad de conocer las locaciones en donde fue rodada. Esto se debe a que la Inteligencia Artificial (Gemini) le dio forma a una guía de viaje con partida en México y destino Corea del Sur:

Planificación del Viaje

Para iniciar la ruta de espías, tu primer objetivo es llegar al Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN), la principal puerta de entrada a Seúl.

Vuelos: Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la opción más directa y rápida es el vuelo sin escalas de Aeroméxico a Seúl (ICN). Otras alternativas populares incluyen escalas en Estados Unidos (con aerolíneas como United o Delta, que requieren visa estadounidense o ESTA) o vía Vancouver con Air Canada (requiere eTA canadiense).

Requisitos de Entrada: Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias turísticas de hasta 90 días en Corea del Sur, pero es obligatorio tramitar la K-ETA (Autorización Electrónica de Viaje de Corea) en línea al menos 72 horas antes de abordar.

Mejor época para viajar: El otoño (septiembre a noviembre) ofrece un clima fresco y paisajes rojizos que encajan perfectamente con la atmósfera melancólica y cinematográfica de la película.

El Itinerario de las Locaciones

"Agente Kim reactivado" está ambientada en la década de 1920, durante la ocupación japonesa. Aunque parte de la serie se filmó en Shanghái (China) debido a la arquitectura de la época que aún se conserva allí, Corea del Sur alberga los escenarios reales de la resistencia (el grupo Uiyeondan) y los sets donde se recreó la espectacular tensión del film.

Seúl: El Corazón de la Resistencia



Comienza tu viaje en la capital, donde se concentran los monumentos históricos reales y los museos que inspiraron la película.

Cárcel de Seodaemun (Seodaemun Prison History Hall): Este es el lugar más imponente y real de la ruta. Fue la prisión activa donde los colonizadores japoneses encarcelaron, torturaron y ejecutaron a los miembros de la resistencia coreana (incluyendo a las figuras reales en las que se basan los personajes de la película). Caminar por sus pasillos de ladrillo rojo te transportará de inmediato a la cruda realidad del espionaje de 1920.

Deoksugung (Palacio Deoksu): Los palacios de Seúl aparecen de fondo en las transiciones temporales de la película. Deoksugung es único porque mezcla la arquitectura tradicional coreana con edificios de estilo neoclásico occidental de principios del siglo XX, capturando perfectamente la estética de la era de transición que retrata el film.

Hapcheon: El Set de Filmación de Época



Ubicado en la provincia de Gyeongsang del Sur (accesible en autobús interurbano desde Daegu o Seúl). Es el set de filmación de época más grande de Corea. Aquí se recrearon las calles de Seúl y Shanghái de los años 1920 a 1980. Al caminar por sus calles de adoquines, verás los tranvías antiguos y las fachadas de las cafeterías donde los espías intercambiaban información confidencial en la película.

Logística de transporte en Corea

Para moverte como un verdadero agente encubierto por el Corea del Sur de manera eficiente:

