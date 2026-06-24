De México a Tenerife: Guía de viaje a las locaciones de la popular serie “Oasis”

El mundo se encuentra en constante cambio y el avance de la tecnología es uno de los principales motivos de esta transformación. No solo la forma de trabajar ha mutado sino que también lo ha hecho la forma de entretenernos y en este punto podemos destacar a las plataformas de streaming como ejemplo entre los entretenimientos más elegidos.

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Al respecto, la posibilidad de disfrutar de series y películas en la comodidad del hogar ha disparado otras tendencias como lo es el denominado turismo cinematográfico que hace referencia a la práctica que se desprende de cualquier persona influenciada por una película o serie a querer viajar a los lugares de filmación.

¿Dónde se rodó “Oasis”?

Si de viajar y de paisajes que son elegidos como locaciones de series y películas se trata, los ejemplos abundan. Es que las grandes producciones logran transmitir atmósferas e identidad a través de todo lo que muestran y, en esta oportunidad, podemos destacar la serie de Netflix “Oasis”.

Esta serie española fue estrenada a principios de junio y ha logrado convertirse en una de las más elegidas por los usuarios de la plataforma en México. “Oasis” fue filmada por completo en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), motivo por el cual los paisajes que se observan maravillan y despiertan la idea de visitarlos.

Ruta de “Oasis”

Por todo lo señalado, quienes se han convertido en fans de “Oasis” de seguro estarán imaginándose recorriendo algunos de los escenarios mostrados en sus capítulos. Es por esto que se le pidió a la Inteligencia Artificial (Gemini) que elaborara una guía de viaje para viajar desde México hacia sus locaciones en Tenerife:

Cómo llegar desde México

Para viajar a Tenerife desde México (sea saliendo desde CDMX, Cancún o Guadalajara), la ruta más eficiente es volar hacia el Aeropuerto de Madrid-Barajas (MAD).

El salto a la isla: Desde Madrid, tomas una conexión de poco menos de 3 horas hacia Tenerife.

Ruta por las locaciones reales de "Oasis"

El corazón del resort: Hotel Gran Meliá Palacio de Isora (Alcalá)



Si te impresionaron las enormes piscinas infinitas, los jardines impecables y los accesos privados al mar del resort de la serie, este es el lugar. Ubicado en el suroeste de la isla, este hotel de cinco estrellas se utilizó para filmar prácticamente todos los exteriores, pasillos y zonas comunes del complejo exclusivo. Nota: Los interiores más específicos, como los cuartos de servicio o salas de investigación, se recrearon en sets.

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Esas imponentes paredes de roca volcánica oscura que caen verticalmente sobre el océano Atlántico sirven de telón de fondo para las tensas escenas grabadas en alta mar y a bordo de los yates. Son uno de los espectáculos naturales más imponentes de Tenerife y están muy cerca del hotel.

Playa de La Jaquita (Alcalá / El Médano)



Aunque el entorno se presenta en pantalla como un espacio sumamente privado y salvaje del resort donde ocurren eventos clave en el primer episodio, se trata en realidad de una preciosa playa de arena oscura y roca volcánica perfectamente accesible en la zona de Alcalá, conectada con el paseo marítimo.

San Andrés y Santa Cruz de Tenerife



Cuando la historia sale de las paredes del resort para contrastar con la vida real de la isla, la producción se trasladó a San Andrés, un pueblo costero tradicional de calles estrechas y fachadas coloridas. Las escenas de tintes más institucionales o de la alta sociedad fuera del hotel se rodaron en la capital, destacando locaciones como la Plaza de la Candelaria y el histórico Real Casino de Tenerife.

El clímax de la tensión: El Faro de Porís y la Leprosería de Abona

Para los momentos finales y de mayor suspenso de la serie, los creadores buscaron la cara más árida e inquietante de Tenerife:

